Rypl a Beroušková získali domácí tituly v běhu na lyžích klasicky

Ryplovi stačilo k titulu druhé místo. Stejně jako páteční sprint se i dnešní závod stal kořistí Slováka Petera Mlynára, jenž tak vyhrál 79. ročník Zlaté lyže.

Mlynár vytěžil maximum z výhody, že vybíhal na trať až jako předposlední. Dvacet sekund před ním startoval obhájce titulu Aleš Razým, který skončil třetí. „Razým držel dobré tempo. Jel jsem naplno, chtěl jsem jej dojet, což se mi nepodařilo, ale výborně mě potáhl. Bez tohoto kontaktu bych asi nezvítězil,“ řekl Mlynár.

Rypl závod nejrychleji rozjel, po prvním ze tří okruhů měl nejlepší mezičas. „V závěru mě hodně stahoval Razým. Jsem rád, že se mi podařilo malý náskok udržet,“ poznamenal Rypl, kterého od třetího Razýma dělila 1,3 sekundy.

Beroušková porazila soupeřky výrazným rozdílem: druhá Karolína Grohová měla ztrátu 28,8 sekundy, třetí Kateřina Janatová už téměř minutu. Závody provázelo husté sněžení. „Konečně pravé zimní počasí, které mám ráda. Vítězstvím jsem si spravila náladu po pátečním finále ve sprintu, kde jsem doplatila na několik kolizí,“ uvedla Beroušková.

Ta věří, že by jí dnešní úspěch mohl pomoci v nominaci na únorové mistrovství světa v Lahti. „Ráda závodím klasicky, jsem ráda, že se mi to podařilo potvrdit. Ve Světových pohárech se mi v konkurenci s lepšími závodnicemi tolik nedařilo. Většinou jsem se zatavila v prvních kilometrech. Dnes to bylo jiné,“ dodala vítězka.

V neděli mistrovství republiky uzavřou závody mužů na 10 km a žen na 5 km volnou technikou s hromadným startem. Tituly obhajují Jakub Gräf z Dukly Liberec a Beroušková.