Legenda Pechsteinová závodila na asfaltu: Vyhrála jsem svůj trénink

„Téměř celou dobu jsem bruslila sama, ale jsem šťastná - vždyť jsem vyhrála svůj trénink,“ řehtala se 44letá německá veteránka, která se pyšní devíti olympijskými medailemi. „Jsem unavená, ale jen trochu. Vážně šlo o dobrou přípravu.“

Už před rokem se do Mostu vydala, teď zase. Závod MOST42INLINE je totiž zařazený do Středoněmeckého bruslařského poháru. A čeští startující z ní byli u vytržení.

„Claudia je výborná. Jako holka i jako závodnice. Když natáhla svůj krok, byla opravdu skvělá,“ učarovalo Andree Lokvencové, která si po deseti okruzích a 42 kilometrech dojela pro český titul. „Motivovala mě. Každé kolo, každý krok jsem si říkala, že se k ní chci přiblížit aspoň časem, když už ji nedokážu atakovat. Abych u ní byla co nejblíž.“

Trať kolem jezera Matylda si německá rychlobruslařka nemohla vynachválit. „Je krásná jak povrchem, tak prostředím. A hlavně jsou tady příjemní lidé,“ užívala si, zatímco na kopci nad ní burácely tahače při evropském šampionátu.

Pechsteinová není žádná nafrněná superstar, naopak. Patří k ní úsměv. „Když jsme ji dojížděli o kolo, pozdravili jsme se. Řekli jsme jí, ať jí to jede, ať maká a šlape. Ona nám popřála to samé. V cíli jsme si pogratulovali. Je to ikona bruslení na ledě,“ řekl vítěz mužské kategorie Ondřej Suchý, který teď míří na mistrovství světa do Číny.

I německá legenda se světového šampionátu zúčastní. „Ale toho veteránského. Chci si jet pro titul a tam to bude jednodušší,“ vtipkovala Pechsteinová. Šestinásobná mistryně světa se věnuje in-line bruslení již třicet let. „Do tréninku jsem ho zařadila už ve čtrnácti, tehdy ještě na malých kolečkách. Je to dobrá příprava na zimní sezonu. In-line brusle nejsou tak rychlé jako ty na ledě, ale velká kolečka jsou rychlá dost pro dobré bruslení.“

Rodačka z Berlína už se nemůže dočkat závodů na ledovém oválu. „Začínáme Světovými poháry, vrcholem bude únorové mistrovství světa na olympijské trati.“