Erbanová a její zlatý comeback. Ve městě, kde si buduje druhý domov

V dramatickém souboji poráží olympijskou šampionku Ter Morsovou i mistryni světa Fatkulinovou. Je nejlepší evropskou sprinterkou, užívá si v hale Thialf českou hymnu.

„Připadám si jako ve snu,“ vypráví.

Ve sprinterském čtyřboji (500 – 1000 – 500 – 1 000 m) se dosud rychlobruslaři utkávali o medaile jen na světovém mistrovství. Nyní poprvé také při tom evropském. Karolína Erbanová zůstane navždy jeho historicky první šampionkou.

Její velký profil zařazuje do vysílání nizozemská televize, s hlasatelem v hale rozmlouvá v holandštině, aréna naslouchá.

V útrobách haly pak vypráví zahraničním reportérům anglicky svůj příběh bývalé hokejistky ze země, kde OPRAVDU stále není žádný umělý ledový ovál a která má ve Světovém poháru dohromady jen pět žen.

K rychlobruslení se nechala zlákat Petrem Novákem, koučem Martiny Sáblíkové. Pod jeho vedením excelovala coby juniorka. „Rozhodnutí opustit Martininu skupinu bylo později pro mě velmi těžké.“

Do Nizozemska odešla v létě 2014, aby zde trénovala ve specializované sprinterské skupině, kterou v Česku najít nemohla. Dva a půl roku bydlí v Heerenveenu, do haly dojede ze svého domečku na kole za pět minut. Do Česka zavítá málokdy.

„Snažím se tady co nejvíc zapadnout a vybudovat si tu druhý domov,“ říká.

Zpočátku chodila na lekce holandštiny, učila se ji z dětských knížek, sama si překládala písničky i novinové články.

„Teď už jim spíš řeknu: Mluvte na mě holandsky, já rozumím, jen s mým mluveným projevem to občas bývá horší.“ Jako když při rozhovoru pro nizozemskou televizi zamění slova „turnaj“ a „tunel“.

Dvě sezony byla členkou klubu Continu, jenže ten po minulé sezoně zanikl. Přestoupila tedy do týmu AfterPay. „Nerada měním věci,“ říká. „Ale nakoplo mě to. Občas potřebuju facku v podobě změny.“

Jde o jediný nadnárodní ryze ženský rychlobruslařský tým v Nizozemsku. Parťačkou se jí stala i Jorien Ter Morsová, místní superstar a vítězka olympijských her na krátké i dlouhé dráze. „Je zajímavé sledovat, jak Jorien pořád přeskakuje v tréninku ze short tracku na dlouhou dráhu.“

V neděli byly nakonec i největšími konkurentkami v souboji o evropské sprinterské zlato. A ve vnitroklubové bitvě Češka porazila Nizozemku.

Na celém šampionátu Erbanové hlásil mezičasy Petr Novák coby kouč české reprezentace. Tak se dohodli. „Překvapila mě,“ uznal. Dojela svůj velký závod, plácla si s ním, načež u ledu skočila do náručí osobního trenéra Dennise van der Guna.

Zase má obrovskou chuť závodit. Je jí teprve 24 let.

„Ale nejdřív se musím oklepat tady z toho všeho.“