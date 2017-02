Ruská atletická federace nedovolí závodit těm, co nevrátí medaili

Podle ní se tito atleti nebudou moci zúčastnit žádné akce pořádané národní ani mezinárodní federací. Navíc nebudou zařazeni do programu registrovaného dopingového testování, což je nezbytné k tomu, aby mohli při plošném zákazu startu ruských sportovců závodit jako nezávislí sportovci.

Toto opatření však nejspíš nepřinese výrazný efekt, neboť většinu sportovců vyloučených z olympiády stejně čeká minimálně dvouletý trest za doping, někteří už navíc ukončili kariéru. Nejvíc se dotkne těch, kteří mají vrátit medaili ze štafet, ačkoli sami nedopovali.

Rusové dnes oznámili, že z 23 sportovců, kteří mají vrátit medaile z olympijských her z Pekingu 2008 či Londýna 2012, tak dosud učinil pouze běžec Anton Kokorin. Ten se v Pekingu podílel na bronzu čtvrtkařské štafety, avšak kvůli dopingu Denise Alexejeva bylo Rusko později diskvalifikováno.

Mezinárodní atletická federace IAAF suspendovala Rusko kvůli podezření ze státem řízeného systematického dopingu v listopadu 2015. Od té doby se atleti pod ruskou vlajkou nesmějí účastnit mezinárodních akcí. Prezident IAAF Sebastian Coe nedávno uvedl, že ruská suspendace nejspíš nebude zrušena dříve než v listopadu. To by znamenalo absenci Ruska na letním mistrovství světa na dráze v Londýně.

Vybraní ruští atleti by nicméně navzdory suspendaci národního svazu mohli startovat už na březnovém halovém ME v Bělehradu jako nezávislí sportovci. IAAF oznámila, že žádost o využití této možnosti podalo 35 ruských atletů, které mezinárodní federace zařadila do svého programu registrovaného testování.