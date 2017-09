První český soupeř: jeden tahoun, talent z Realu a velká neznámá

„Samozřejmě pro nás je to možná nejdůležitější utkání turnaje. Rozhodne o tom, jak se to pro nás bude vyvíjet. Podle toho se určí rozložení sil ve skupině,“ je si vědom lídr českého týmu Tomáš Satoranský.

„Karty jsou dané jasně. Tohle je pro nás klíčový zápas. Možná určí celý ráz ve skupině a třeba i našeho působení na šampionátu. Plán je postoupit ze skupiny, a jestli chceme postoupit, tak musíme Rumuny a pak Maďary porazit,“ přidal asistent trenéra Lubomír Růžička.

Rumunsko se vrací na evropský šampionát po dlouhých 30 letech, naposledy bylo v roce 1987 dvanácté. Od té doby se nekvalifikovalo a vzhledem k předchozím výsledkům by se mu to zřejmě nepovedlo ani tentokrát. FIBA však vybrala Kluž za jedno ze čtyř pořadatelských měst spolu s Helsinkami, Tel Avivem a Istanbulem a Rumuni automaticky získali účastnické místo.

Právě dlouhá absence na velké akci dělá Rumunsko nevyzpytatelným celkem, jelikož jeho hráči nejsou příliš známí. Na druhou stranu ale mají sílu v sehranosti a ve znalosti prostředí, jelikož většina týmu včetně trenéra Marcela Tentera je přímo z Kluže či z nedaleké Oradey.

V zahraničí působí jen pivoti Alexandru Olah, který hraje za belgický Mons, a asi největší současný talent rumunského výběru Emanuel Cate. Dvacetiletý pivot svými výkony v mládežnických reprezentacích zaujal Real Madrid, se kterým ovládl juniorskou Euroligu. V poslední sezoně hostoval do Realu Betis Sevilla, kde basketbalově vyrůstal i Satoranský.

Rumunská basketbalová naděje Emanuel Cate v duelu s Makedonií Vlad-Sorin Moldoveanu v dresu Kluže

„Jediný hráč, kterého opravdu známe z vyšší evropské scény, je Vlad Moldoveanu. Je to zkušený pivot, na kterého si budeme muset dát velký pozor. Je to vynikající střelec, umí hrát i zády ke koši. Zbytek zatím velká neznámá,“ připustil křídelní hráč Vojtěch Hruban. (O Vladu Moldoveanuovi si více přečtete zde.)

O to důležitější je, že mají Češi dlouhý čas na přípravu a soupeře budou hned několikrát poznávat na videu. „Máme na ně čtyři schůzky u videa, tak nám pak jejich jména polezou krkem,“ podotkl s úsměvem Hruban.

„Někdy je nepříjemné, když ty hráče vůbec neznáte. Bývá lepší, když už víte o jejich silných stránkách přímo ze hřiště a víte, na co se připravit. Neznat většinu týmu může být zrádné, ale máme dost času, abychom je co nejlépe nasledovali z videa a byli co nejlépe připravení,“ dodal Satoranský.

Hlavní síla Rumunů je pod košem, kde vedle Moldoveanua mají i talentovaného Cateho a vysoké Catalina Baciua a Olaha. Právě v centimetrech nad českými pivoty vedou, o to důležitější bude, aby Češi praktikovali rychlý basketbal a nutili rumunské obry běhat.

„Hrají hodně zónu, na to si musíme připravit útok. Také mají vysoké hráče, takže to bude hodně o doskoku, který potřebujeme zlepšit, protože doskok je základ rychlých útoků,“ řekl Satoranský. „Rumunský tým je vysoký, na druhou stranu basketbalový talent tam není takový. Bude to zápas, který budeme muset vybojovat, než uhrát na krásu,“ mínil Hruban.

Trenérský asistent u českých basketbalistů Luboš Růžička (v modrém) dohlíží na Vojtěcha Hrubana.

Rumuni budou mít na své straně možná až devět tisíc fanoušků, ale Češi si myslí, že by to měla být pro domácí spíše nevýhoda. „První zápas doma bývá hodně těžký. To se nám potvrdilo i ve Slovinsku před čtyřmi lety, kdy jsme domácího favorita na úvod málem porazili. Rumuni se budou chtít doma ukázat a budou nervóznější,“ prohlásil Satoranský.

„Pro mě je ale vždy velký zážitek hrát před plnou halou fandící domácímu týmu. Vždy mě to spíš nabudí. Bylo tomu tak ve Slovinsku nebo pak v kvalifikaci v Maďarsku,“ dodal rozehrávač Washingtonu, že se atmosféry nebojí.

Utkání začne v pátek v 19:30 SELČ v přímém přenosu ČT.