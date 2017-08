Jaká matka, takový syn. Ona vládla bafuňářům, on šéfuje na hřišti

Devětadvacetiletý Moldoveanu, jenž před lety, při studiích v Americe, pomýšlel i na místo v NBA a donedávna nastupoval v Eurolize, má svůj vůdcovský úkol o to těžší, že se rumunskému basketbalu nepovedlo získat žádnou věhlasnou posilu.

Rumuni pro EuroBasket širší nominace Rozehrávači: Giordan Watson, Adrian Tudor, Octavian Popa-Calota, Catalin Petrisor Křídla: Rareš Andrei Mandache, Radu Virna, Radu Paliciuc, Nandor-Levente Kuti, Bogdan Nicolescu Pivoti: Vlad-Sorin Moldoveanu, Titus Nicoara, Alexandru Olah, Rolland Török, Iulian Orbeanu, Catalin Baciu, Emanuel Cate Trenér: Marcel Tenter



Zatímco Slovinci podnikli úspěšný lov na amerického pivota Anthonyho Randolpha z Realu Madrid, Rumunům nevyšlo vábení euroligového rozehrávače Scottieho Wilbekina. Jejich novou dirigentskou jedničkou se stal „jen“ Giordan Watson, maličký hráč z CS Universitatea Kluž.

Síla hostitelské země je navíc rozprostřena nerovnoměrně. Pivoti jsou rumunskou chloubou, ale na ostatních postech? Problém.

Ovšem do boje půjdou s tím, co mají. A samozřejmě taky s frenetickou podporou publika v Kluži, nejbasketbalovějšího města v zemi. Na úvod budou sílu domácího výběru testovat Češi. Hraje se 1. září.

Moldoveanu, jenž narostl na 206 centimetrů, by měl jejich obranu zaměstnávat nejvíce. Už proto, že český tým má při absenci Jana Veselého, otazníku nad Ondřejem Balvínem a koncem reprekariéry Petra Bendy ve vymezeném území problémy se sestavou.

Muž s diplomem z washingtonské American University, jenž se vyznává z vášně pro dějiny sovětské špionáže, by překvapil, kdyby se do kroniky blížícího se šampionátu nezapsal jako nejlepší rumunský střelec. Pokud Moldoveanu v reprezentaci startoval, pokaždé jejím statistikám dominoval.

Na šéfování je zkrátka zvyklý.

Soupeři českých basketbalistů - Rumunsko (1. září) - Španělsko (2. září) - Maďarsko (4. září) - Černá Hora (5. září) - Chorvatsko (7. září)

Má ho ostatně tak nějak v krvi. Jeho matka Carmen Tocalaová reprezentovala Rumunsko v 80. letech jako hráčka, kariéru však udělala hlavně v první dekádě 21. století. Osm let předsedala Rumunské basketbalové federaci, čtyři roky pak strávila na ministerstvu ve vrcholné funkci státního sekretáře pro sport.

Loni tuto pozici opustila, ale mezitím dokázala do své vlasti dostat ženský EuroBasket 2015 i jeho letošní mužskou variantu.

Ovšem její touha nastartovat obrodu rumunského basketbalu se ne a ne naplnit. Možná se o změnu zaslouží mladý Emanuel Cate, člen Realu Madrid, zatím zapůjčený Seville. Možná, že obrovitánský teenager Robert Bobroczky jednou naváže na Gheorgheho Muresana... Ale do té doby se Rumuni musí spolehnout na Moldoveana.

Vlad-Sorin Moldoveanu (vpravo) v dresu Kluže v souboji s Radkem Nečasem z Pardubic.

Ve svém kapitánském projevu však zkušený pivot žádá hlavně kolektivní výkon: „Musíme hrát jako jeden tým. To říkám už od začátku. Pokud budeme mít na EuroBasketu nějaké osobní cíle, tak tam nic nedokážeme. Musíme si přiznat, že jako individuality nevyčníváme. Musíme bojovat jako jeden tým.“

Průbojný podkošový hráč se zkušeností z Itálie (Benetton Treviso), Francie (Le Havre) nebo nejlepších polských klubů (Turów Zgorzelec, Stelmet Zielona Góra) už má jasno i o své klubové budoucnosti. Po jedné sezoně v domovské Kluži už zas míří do světa.

V ambiciózním Büyükcekmece si Moldoveanu vyzkouší tureckou ligu. Alespoň někde vyzve Jana Veselého...

„Když jsem teď byl v Turecku, všichni se mě ptali na Hagiho. Myslím, že ho tam milují víc než u nás, přitom je to už 21 let, co tam odešel hrát. No a já bych si přál, abych tam přepsal historii podobným způsobem, jako to dokázal on,“ staví Moldoveanu fotbalově-basketbalovou paralelu.