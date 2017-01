Zkouška mladé krve. Trenéři poprvé nasadí do štafety Davidovou

Po pouhých dvou dnech oddychu pokračuje Světový pohár pátým kolem v německém Ruhpoldingu, kde závodní blok zahájí ve středu štafety mužů a ve čtvrtek štafety žen. A v nich se na soupisce českého kvarteta poprvé objeví nové jméno.

Markéta Davidová.

„Kdy jindy ji vyzkoušet než teď, když do mistrovství světa chybí odjet jen dvě štafety,“ říká Zdeněk Vítek, kouč českých žen.

SP biatlonistů v Ruhpoldingu Středa: 14.30 štafeta mužů. Česká sestava podle úseků: Moravec, Soukup, Šlesingr, Krčmář.

Čtvrtek: 14.30 štafeta žen. Pravděpodobné úseky: Puskarčíková, Davidová, Vítková, Koukalová.

Pátek: 14.45 sprint mužů.

Sobota: 14.30 sprint žen.

Neděle: 11.30 stíhací závod mužů, 14.45 stíhací závod žen.

On-line reportáže na sport.idnes.cz.

Dvacetiletá, nesporně talentovaná Davidová vyhrála v úvodu sezony závod druholigového IBU Cupu a odbyla si pak i premiéru ve Světovém poháru, navíc v hučícím úlu tribun v Novém Městě. Sice tehdy těsně nepostoupila do stíhačky, trenéry nicméně uspokojila dobrým během a solidní střelbou.

V sestavě české čtveřice nyní nahradí Lucii Charvátovou. Ženu, v jejíž hlavě vznikl štafetový blok.

Od prosince 2015, kdy Charvátová ve štafetách pravidelně nastupovala, musela vždy alespoň na jedno trestné kolo. Přestože v této disciplíně má na každé položce k dispozici tři rány na dobití.

V šesti štafetách tak bilance Charvátové zněla: 1, 2, 2, 1, 3 a 2 trestná kola. Bylo na jejích kolegyních, nakolik toto manko dokázaly likvidovat. Loni v Presque Isle dokonce Češky vyhrály, na mistrovství světa v Oslu (3 kola Charvátové) skončily šesté, naposledy v Pokljuce čtvrté.

Sama trenérům navrhovala, že štafetu radši běhat nebude.

„Má z ní trochu strach,“ říká Vítek. „Nechci, aby věci řešila takovým únikem. Ale když můžeme zkusit jinou sestavu, uděláme to.“

Ani šéftrenér Ondřej Rybář rozhodně Charvátovou nezatracuje: „Není to o tom, že Lucka neumí střílet, je to o tom, že s tím neumí při štafetě v hlavě pracovat. Stále ji může jet v únoru na mistrovství světa, ale pokud prokáže, že si ji zaslouží.“

Rovněž Davidová zatím nepatří mezi stabilní střelkyně, v Ruhpoldingu jí však může pomoci charakteristika střelnice v místní Chiemgau Areně. „Je jednoduchá a příjemnější než jiné,“ říká Rybář.

Dlouhý rovinatý nájezd zklidňuje tep, navíc střelnice je dobře chráněna před větrem. Pokud vyloženě nefouká, chybuje se tady nejméně ze všech Světových pohárů. Při štafetě tu proto často rozhoduje každé dobíjení – a rychlost běhu.

Davidová se po Vánocích připravovala s juniorskou reprezentací v Novém Městě. „Ale tam dost úřadovala příroda a trénink ovlivnila,“ podotkl její kouč Jindřich Šikola. O víkendu potom startovala na Alpen Cupu v Oberwiesenthalu, kde v konkurenci nejlepších německých juniorek skončila druhá.

Rybář nevylučuje, že si může vybojovat i nominaci na mistrovství světa. „Možné to je,“ připustí. Z dějiště šampionátu Hochfilzenu by potom zamířila do slovenského Osrblie, které hostí juniorské mistrovství světa, její letošní vrchol.

Momentka ze ženské štafety v Pokljuce.

Odborné stránky biathlonworld.com řadí Češky v Ruhpoldingu mezi čtyři největší favoritky společně s Německem, Francií a Ukrajinou, byť s dovětkem: „Za Koukalovou a Puskarčíkovou mohou mít problémy.“

Jak zdravá a připravená je Veronika Vítková? Toť otázka. Na přelomu roku onemocněla, tři dny měla horečky. Namísto startu při pohárovém kole v Oberhofu teprve zahajovala trénink v Jablonci.

„Střelecky vypadá dobře, ale běžecky nemůže být po týdnu tréninku stoprocentně ve formě. Uvidíme, kam ji tělo pustí,“ povídá Rybář. V posledních dvou letech se Vítková opakovaně trápila se střelbou na prvním úseku smíšené štafety, naopak v té ženské byla na třetím či čtvrtém úseku vždy oporou.

Francouzky v rámci pokeru na téma „jak nevyšťavit své hvězdy“ nenasadí zítra Marii Dorinovou-Habertovou, naopak Němky vyrazí do boje s Laurou Dahlmeierovou. „Zdejší tratě znám od školních let, strašně se těším,“ říká bavorská biatlonistka.

Ani čeští trenéři neuvažovali, že by nechali odpočívat Koukalovou. „Není důvod. Gábina má natrénováno, je v pohodě,“ tvrdí Rybář.

Na test mladé krve dojde velmi brzy též ve štafetě mužů. „Adam Václavík určitě šanci dostane,“ ujistí šéftrenér. Jen to ještě nebude v Ruhpoldingu, v oficiální nominaci chybí. „Ale věděl, že má být připraven nastoupit do štafety už tady.“