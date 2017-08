Ze dna na vrchol. Deblová jednička Šafářová bude hostem Rozstřelu

Šafářová si pozici jedničky vybojovala v uplynulém týdnu postupem do semifinále turnaje v Cincinnati v páru s Barborou Strýcovou. V čele deblového pořadí vystřídala svou dosavadní partnerku Bethanii Mattekovou-Sandsovou, která kvůli zranění nehraje. Před Američankou nyní vede o 110 bodů.

„Je to jeden ze snů, za kterými si člověk jde. Je to důvod, proč každý den vstáváte, makáte a snažíte se ze sebe dostat to nejlepší. Jsem strašně šťastná, že se mi něco takového v kariéře podařilo,“ uvedla Šafářová.

Český tenis zažívá skvostné časy. O Šafářové už byla řeč; Karolína Plíšková dál drží pozici jedničky ve dvouhře.

Oba žebříčky WTA měly jedničky z téže země letos na přelomu dubna a května díky Američankám - Serena Williamsová vládla dvouhře a Matteková-Sandsová čtyřhře. Předtím to bylo naposledy před sedmi lety, v roce 2010 vedla singl rovněž Williamsová a debl její krajanka Liezel Huberová.

Aktuální vydání žebříčků ATP i WTA

Třicetiletá Šafářová je pětatřicátou deblovou jedničkou a čtvrtou Češkou, které se to povedlo. Před ní to dokázaly Helena Suková, Jana Novotná a naposledy před šesti lety Květa Peschkeová. Martina Navrátilová byla první na světě coby Američanka.

Jak dlouho se Šafářová na deblovém trůnu udrží? Nyní ji čeká turnaj v New Havenu - spolu s Mattekovou-Sandsovou loni turnaj vyhrály, proto přijde o 2000 bodů. Na její místo se budou tlačit Rusky Jelena Vesninová a Jekatěrina Makarovová, Švýcarka Martina Hingisová i Chan Yung-jan z Tchaj-wanu.

V úterním vysílání diskuzního pořadu Rozstřel na iDNES.tv promluví Šafářová o plánech do budoucna, o trápení v minulosti i o příjemné přítomnosti. Rozhovor s moderátorem Martinem Moravcem začíná v úterý ve 12.30 hodin.