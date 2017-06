Máme nadějnou generaci kajakářů, radoval se Prskavec v Rozstřelu

Oba se zúčastnili víkendového evropského šampionátu v Tacenu, Prskavec z individuálního závodu přivezl bronz.

Prskavec, bronzový olympijský medailista z her v Riu 2016, je zároveň mistrem z Londýna 2015 a hned trojnásobným mistrem Evropy v individuálním závodě kajakářů. O víkendu v Tacenu vybojoval bronz.

„Tenhle šampionát hodnotím jenom pozitivně. Tacen je extrémně silová trať, kde se voda hodně mění. V některých chvílích je potřeba vykašlat se na využití vody a přejet to co nejvíce silou. To mi absolutně nevyhouje. Ale že jsem vybojoval bronz, byl velký úspěch. Udělal jsem lehkou chybu na začátku i na konci, i s těmi chybami jsem to dokázal sjet a vybojoval jsem medaili, úžasné,“ svěřil se Prskavec v Rozstřelu.

To pro juniorskou mistryni světa, teprve devatenáctiletou Amálii Hilgertovou, byl Tacen velký křest ohněm. Byla to její první vrcholná akce mezi dospělými, do reprezentace se musela probojovat v nominačních závodech v dobách, kdy se učila na maturitu.

Páteční kvalifikaci na mistrovství Evropy zvládla suverénně, na rozdíl od tety Štěpánky, jež se do semifinále neprobila. Zato v neděli to už Amálii nevyšlo a finále se jí netýkalo.

„Po semifinále jsem byla naštvaná, byla jsem zplašená. Ale na druhou stranu, ostatní holky jely vysoko, kdybych najela perfektní jízdu, stejně bych se do finále nedostala. Semifinále je tak úspěch, nečekala jsem to.“

Amálie Hilgertová tak má za sebou další velkou zkoušku. Jiné zkoušky, ty školní, Jiřího Prskavce ještě čekají. Momentálně studuje druhý semestr na vysoké škole Palestra, obor kondiční specialista. „Je to pro mě přirozená volba, v budoucnu chci zůstat u sportu,“ řekl Prskavec.

Ačkoliv je Prskavec olympijským medailistou, je velmi úspěšný, vystaráno na zbytek života nemá. „Milionáři nejsme, živí mě to pěkně, ale hlavně nás to baví,“ přiznal bezelstně. „Máme rádi partu lidí, která se kolem tohoto sportu pohybuje. Ale do budoucna mě to nezajistí,“ dodal.

Nicméně, díky podpoře od svazu i od sponzorů si Prskavec může dovolit zlomit anebo nalomit závodní pádla. Už jich takhle zničil čtrnáct, cena jednoho se přitom pohybuje kolem deseti tisíc. „Než abych pádlo zlomila, to ho radši pustím,“ kontrovala ve studiu iDNES.cz Amálie Hilgertová - slečna, jejíž IQ stoupá nad 130 bodů.

Že by ale její vysoká inteligence byla překážkou? Snad jen v legraci. „Bojím se, jestli ti nepřipadáme dementní,“ smál se Prskavec a Hilgertová s úsměvem na tváři dodala: „Nepřipadáte. Jenom občas nechápete moje vtipy.“

připravujeme podrobnosti