Šlesingr: Svolali jsme schůzi. Chceme od IBU další akci proti Rusům

Začněme však u závodů. Jak se vám líbila exhibice na Schalke, kde jste v páru s Gabrielou Koukalovou obsadili 6. a 7. místo?

Schalke bylo fajn. Jedna položka se mi tam v prvním závodě nepovedla, když jsem dal vestoje dvojku. Ale celkově ta má střelba nebyla zlá. Gabča už startovala na Schalke víckrát, zato u mě šlo o premiéru. Závodil jsem v minulosti na exhibici v Ťumeni, jenže tam je stadion menší a otevřený. Tohle bylo něco úplně jiného. Organizace super, všechno krásně klapalo.

Vánoční cestování vás neutahalo?

Tak dovedl bych si představit, že ho bude o něco méně, ale dalo se to přežít.

Nyní čeká Oberhof. Vy patříte k biatlonistům, kteří nemají toto středisko rádi. Ovšem letos je solidně zasněžený, ne?

To jo, až nadstandardně. Hlavně doufám, že se jim povedla předpověď na čtvrtek.

A ta zní?

Slibují chladno, jasno, bezvětří. Kéž by. Podmínky tady často bývají neregulérní. Málokdy tu jsou pěkné závody.

Dříve jste řešil, jestli je správné, aby právě Oberhof pořádal Světový pohár i nadále...

...no když jsme sem včera přijeli, tak jsem nezapomněl, co všechno jsme tu už zažili za podmínky. Takže jsem v nadsázce pronesl: Jé, hele, oni ten areál ještě nezahrabali.

Momentálně je však nepoměrně aktuálnější diskuze o biatlonové budoucnosti jiných středisek a jiné země. Už na Schalke jste údajně s ostatními závodníky probíral váš další postup proti Rusku.

Bavil jsem se tam hlavně s Němci. Předtím jsem byl v kontaktu s Martinem Fourcadem a každý jsme potom přišli s nějakými návrhy, které by podle nás mohly pomoci. Tak jsem je Němcům nastínil. Mám připraveno několik bodů, s nimiž chci vystoupit v Oberhofu na schůzi komise sportovců, kterou jsme nyní svolali. I proto mě zajímal názor Němců, abych měl zpětnou vazbu, jestli ty návrhy nejsou z jejich pohledu blbost.

A co vám řekli?

Myslím, že je za blbost nepovažují. Tak uvidíme v Oberhofu.

Dají se některé z těch bodů už zveřejnit?

Nechci je zatím jednotlivě prozrazovat, ale jeden vám klidně řeknu. Pojednává o tom, jak ochránit náš sport v budoucnu před dopingem. Můj názor totiž je takový, že i ta sebelepší ochrana se dá vždycky obejít. Znám to z počítačů nebo z jiných oborů. A ukázalo se to nyní i na případu Ruska. Spousta lidí si myslela, že ty zapečetěné lahvičky se vzorky z antidopingových testů jsou v podstatě nedotknutelné. Já si to už dřív nemyslel. Už v minulosti totiž existovaly náznaky, že je Rusáci otevírají. Teď se ve druhé zprávě McLarena ukázalo, že to zadali frajerovi, který se zabývá examinací zbraní, a ten přišel na řešení, jak se dá lahvička otevřít, aniž by byly zanechány nějaké stopy.

Jak se proti tomu bránit?

No právě. Můj názor je, že stoprocentní ochrana vážně neexistuje. Vždycky když chcete něco obejít a začnete být kreativní, nakonec přijdete s řešením, se kterým ochránci systému nepočítali. Ti nikdy nemohou obsáhnout veškerou kreativitu člověka a skulinka se vždycky najde. Vím, jak jsou hackeři schopni sofistikovaně obejít ochranu kreditních karet třeba tím, že víceméně hacknou samotný terminál. V dnešní době, kdy je skoro i každá lednička připojená k internetu, je bezpečnost různých systémů čím dál zanedbávanější. Dokonce i auto hacknete a zablokujete ho z auta jedoucího za ním - jenom proto, že má bezdrátový příjem rádia.

Dobře, kudy tedy z toho ven?

Myslím si, že mnohem lepším řešením než vymýšlet systém, který bude něčemu bránit, je demotivovat ty, kteří o dopingu uvažují nebo ho organizují.

Ještě tvrdšími tresty?

Ano. Například jeden z mých návrhů zní: člověk, který už byl jednou usvědčený z dopingu, nemá do budoucna na olympiádě co dělat.

Každopádně trest-netrest, který exekutiva IBU dala Rusům na svém zasedání 22. prosince, se vás nejspíš nezamlouvá, že?

IBU se pokusila udělat vše tak, aby to nevypadalo, že Rusové jsou biti, ale naopak aby se ukázalo, že Rusové udělali vstřícný krok, když se sami vzdali dvou závodů v této sezoně. Na druhou stranu se tím IBU připravila o munici proti nám, protože v tuto chvíli můžeme říci, že IBU na tom mítinku neudělala vůbec nic. Vždyť co se stalo? Byli suspendovaní dva sportovci, jenže na základě obvinění MOV. V tom IBU prsty nemá. A pak sami Rusové vrátili dvě akce, takže ani v tom jakoby IBU prsty neměla. Takže co udělala IBU? Zopakovala nám, že budou ruskou kauzu vyšetřovat. Dodnes ale nevíme, kdo je v té vyšetřovací komisi, co vyšetřují, jak vyšetřují. Prostě nic. To je důvod, proč se nyní v Oberhofu scházíme.

Když se dohodnete, může dojít i k protestní akci závodníků?

Nic není nemožné.

Rozhodnou jednání nejbližších dnů?

Přesně tak.

Jste optimistou, že vedení IBU pohnete k tvrdšímu postupu proti Rusku?

Já věřím tomu, že když si ti sportovci stoupnou do řady a budou s tím chtít pohnout, tak s tím pohnou. Když nás bude hodně velká část.

Co je hodně velká část? Šedesát procent? Dáte je dohromady?

Obávám se, že nám tam bude chybět takový ten postsovětský blok. Dnes jsem šel o našem mítinku říct Kazachům a když jsem jednoho jejich biatlonistu potkal, tak mě okamžitě odpálkoval a ani mě nenechal domluvit. Oznámil mi, že žije v Rusku a že na žádný mítink nepůjde.

Podobnou reakci očekáváte od pásu zemí od Ukrajiny dál na východ?

Ukrajincům jsem to řekl, Semenov umí dobře anglicky. Jestli přijde nebo ne, to nevím.

A co třeba vracející se Běloruska Darja Domračevová?

Tu jsem zatím neviděl. Ale i ona dostala pozvánku přes Facebook, stejně jako všichni ostatní.

Její manžel Ole Einar Björndalen je v postupu proti Rusům v podstatě jediným zdrženlivým z norské reprezentace. Mnozí ostatní norští biatlonisté naopak požadují tvrdý postih Rusů.

Ono je to logické, Ole má z Běloruska spoustu peněz, žije tam s Darjou. Jeho postavení není úplně snadné. A navíc i pozici Norů dost ztěžuje běžecké lyžování a vše, co se v něm v Norsku v nedávné době dělo. Přesto věřím, že přimějeme větší část předních sportovců ze silných národů ke společnému postupu a že můžeme dokázat hodně. Jsou s námi závodníci, na kterých biatlon stojí. Lidi se na závody nejedou dívat na Besseberga (prezidenta IBU), ale na přední biatlonisty. Zatím tedy věříme, že pohneme IBU k nějaké další akci a vyřešíme to uvnitř, také proto, že biatlon je ruskou kauzou už teď dost bitý a na veřejnosti pošpiněný. Ovšem pokud bychom na IBU museli zatlačit ještě víc, potom třeba opravdu zůstaneme stát na startu a zapojíme do celé záležitosti ještě víc i média.