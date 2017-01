Zlá noc a hala, která nabíjela. Ve stříbro jsem nevěřila, říká Sáblíková

Je to pro vás po všech předchozích zdravotních potížích tak trochu stříbro s leskem zlata?

Jo, já jsem hrozně ráda. I bronz by měl pro mě pozlacenou příchuť.

Po prvním dnu i v sobotu po patnáctistovce jste tvrdila, že Antoinette de Jongovou už nedoženete. Příště budete víc věřit, že na pětce jsou možné velké zvraty?

No podle toho, jak jsem se včera cítila a jaká byla celá noc na dnešek, jsem si ani věřit nemohla. Takovou noc bych nepřála nikomu, to bylo hrozné. Nemohla jsem spát, navíc jsem i zvracela.

Přesto byla potom vaše pětka skvělá. Postupně jste v souboji na dálku ukrajovala náskok Antoinette de Jongové.

Pětka byla famózní. Diváci při ní byli úžasní a hrozně moc mě nabíjeli energií. Povzbuzovali nás při každém kole. Ještě před startem, když jsem se rozjížděla, jsem si moc užívala tu mexickou vlnu, co plula kolem staďáku. Chtěla jsem na pětce hlavně udržet bronz, ale nakonec se mi jela úžasně. Asi opravdu i díky všem těm fanouškům.

Kdy jste začala věřit, že to může být stříbro?

Podle toho, jak mi Petr (kouč Novák) hlásil kola. Antoinette je jezdila za 34,7 a já kolem 33, což dělalo vteřinu a půl na kolo v můj prospěch. Díky tomu čas hodně skákal a já doufala, že to tak vydrží.

Vydrželo. A v očích de Jongové se u ledu objevily i slzičky.

Ze všech Holanďanek ji mám asi nejradši. Jsem ráda, že jsem nakonec ve víceboji před ní, ale to stříbro bych přála i jí. Je to holka, která když vidí, že se mi nedaří, tak mi v šatně řekne: Pojď, máš na to. To by jiná holka z Holandska neudělala. Antoinette je hrozně hodná.

Pomohlo vám, že jste jela až poslední rozjížďku pětky s Ireen Wüstovou?

Asi jo. Bylo jasné, že Ireen ji rozjede lépe, není z těch, kdo by jezdil za mnou a hlídal si mě. Nejdřív jsem měla strach, že náš závod bude mít stejný průběh jako včera trojka a že od ní budu ze začátku dostávat nějakých 50 metrů, které pak budu muset dotahovat. To se naštěstí nestalo. Ovšem Ireen i tak jela výborně, pětka za 7:03 je pro ni super, klobouk dolů.

DVOJITÁ RADOST. Stříbrná Sáblíková a zlatá Wüstová.

Celý víceboj se tentokrát odehrál v rozmezí pouhých 19 hodin. Jakých 19 hodin to pro vás bylo?

Náročných, jako pro všechny. V pátek jsme s holkama, které byly po trojce na pódiu (Wüstovou a de Jongovou), končily ve stejnou dobu. Jediný rozdíl spočíval v tom, že ony odjížděly z haly o hodinu přede mnou, protože já ještě musela na antidopingovou zkoušku. Ale tak to vylosovali, to se nedá nic dělat. Každopádně že je to těžký program šampionátu, bylo poznat i na patnáctistovce. Ireen ji jinak jezdí za 1:53 nebo 1:54, tady ji jela za 1:56. Taky to na ní zanechalo stopy.

Jindy bývá čtyřboj zhruba o pět či šest hodin „delší“. Je výrazně cítit každá hodina, o kterou je stlačenější?

Hlavně v tom spánku. Kdybychom dnes startovaly až v pět hodin odpoledne a ne v jedenáct dopoledne, měla bych o čtyři hodiny delší čas na hotelu a regenerace by probíhala jinak. My starší to máme s regenerací těžší. (zasměje se). Ale Ireen je o rok starší než já, takže se na to vlastně vymlouvat nemohu.

Celkem pět závodnic ve startovním poli je starších než vy.

Jé, to je pěkný. A jedna z nich je o hodně starší. (Má na mysli 44letou Němku Pechsteinovou.)

Co si nyní za odměnu dopřejete?

Největší mojí odměnou je sledovat tady další závody. Zítra mám volno a v hale bude určitě plno, protože jede Sven Kramer o já nevím kolikátý titul. Atmosféra bude bezvadná a já si ji vychutnám. Stejně tak jsem si dneska užívala holandskou hymnu při našem vyhlášení. Přece jen, když ji v Holandsku zpívá celá hala, je to něco nádherného. Musím říct, že jsem začala i trochu brečet, i když jsem se samozřejmě koukala na tu svoji vlajku.

Ale slyšet navíc také českou hymnu...

....jasně, to by bylo ze všeho nejlepší, ovšem tady i ta holandská má své kouzlo.

Předchozí zranění vás tady nelimitovala?

Ne, na bruslích teď žádnou bolest necítím.

Jaký tedy bude další program?

V pondělí hned odjíždíme do Itálie, na soustředění do Collalba. Odtud bychom se měli vrátit až před Světovým pohárem v Berlíně.

Jste ráda, že v nejbližší době žádné závody nebudou a že před Berlínem budete mít k dispozici takřka třítýdenní tréninkový blok?

Já hlavně doufám, že už nebudu mít s ničím žádný problém a budu moci nějakým způsobem smazat tréninkové manko, které jsem předtím nabrala.

V únoru vás čeká v Koreji mistrovství světa na jednotlivých tratích. A Heerenveen vám ukázal, že opět můžete bojovat o světové zlato na 5000 metrů, ale i na 3000 metrů, ne?

Uvidíme. Tam to bude o něčem úplně jiném, ty závody jsou od sebe tři dny, na přípravu bude víc času. Při víceboji se naopak po patnáctistovce jezdí pětka úplně jinak, což jsem měla trochu i v hlavě, proto jsem možná její první kolo nezajela až tak rychle, jak bych mohla. Navíc všichni už po včerejšku říkali, že je hrozně vysoký tlak. Led byl proto vážně dost těžký.