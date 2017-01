Sáblíková: Zdálo se mi o čertech, bylo to na ručník. Ale debakl se nekonal

S ohledem na veškeré problémy, které vás v prosinci pronásledovaly, dopadl první den nad očekávání?

Jo, bylo to docela dobré. Pětistovka se povedla super. A trojka je dobrá. Sice se mi v průběhu jízdy zdálo o čertech, ale nakonec byla dobrá.

Proč se vám zdálo o čertech?

Když jsem od Ireen (Wüstové) po třech kolech dostávala sto metrů, tak jsem jen doufala, že Petr (kouč Novák) hodí na led ručník. To bylo fakt hrozné, vypadalo to na debakl. Pak na mě zakřičel, že jsem konečně zajela kolo rychleji než Ireen. Tím jsem do sebe dostala novou energii. Mému podvědomí ta zpráva hodně pomohla. Pobízela jsem se, abych tu díru stáhla aspoň na padesát metrů.

V nejhorší chvíli vaše ztráta činila pět vteřin.

No ty kráso. To jsem snad ani vědět nechtěla.

Od startu trojky jste cítila, že tentokrát Wüstovou nechytíte?

Podle toho, jak Ireen rozjela začátek, jsem si myslela, že zkouší rekord dráhy. Ten je tady 3:58. Věděla jsem, že na takový čas momentálně nemám. Pomyslela jsem si: Ireen dneska letí. Přitom já jsem to nerozjela až tak pomalu. Proto jsem si chtěla dál jet to svoje. A nakonec to nebylo ke konci až tak špatné.

Wüstová naopak v posledních dvou kolech „umírala“. Což jste si jistě všimla.

Viděla jsem to. Vyjela jsem z předposlední zatáčky a říkala jsem si: Už není tak daleko. Tak jsem se s tím snažila ještě něco udělat.

A povedlo se. Led byl přitom docela pomalý, že?

To jsem neřešila. Jen odstupy od druhých jsem si hlídala. Zaměřila jsem se na hlášení od Petra, kolik jedu kola

Po více než dvou letech jste poprvé nevyhrála závod na dlouhé trati. Ale raději tady než na mistrovství světa, že?

Neberu to tragicky, pořád jsem na bedně. A po tom, jak hrozně se to vyvíjelo, je i druhé místo na trojce cenné.

V poločase víceboje máte na první Wüstovou velkou ztrátu. Zaměříte se tedy nyní na boj o stříbro?

Budu si spíš hlídat, aby mě někdo nepřeskočil zezadu a hájit svoji bronzovou pozici. Zatím jsem spokojená. Každý závod je krásný, i když to nejde úplně podle představ.

Jak se vám před sobotou bude spát?

Už po pětistovce se mi chtělo spát, byla jsem taková mdlá. Dala jsem si pak kafe a srkla redbullu. Přitom já kafe normálně nepiju. Ale budu v pohodě.