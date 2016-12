Farma týmu Etixx zanikla. Andrle našel svoji novou roli u české stáje

„Je to velká škoda, že Klein Constantia skončil,“ říká Andrle. „Ten tým fungoval naprosto skvěle. Za čtyři roky jím prošla celá řada závodníků a mnozí z nich se pak usadili v profipelotonu, ať už v Etixxu nebo v jiných týmech.“

Za všechny jmenujme alespoň Vakoče, Alaphilippa, Wiszniowského.

A letos od nás další čtyři lidi přecházejí do World Tour a tři do prokontinentálních týmů, včetně Čechů Schlegela a Sisra, kteří získali smlouvu v polském CCC. Za tu dobu byla vidět i naše práce s Čechy. Ano, někdy byl problém kvalitní české cyklisty sehnat. Ale když už jsme je měli, tak Vakoč, Hirt, Hník, Schlegel, Vakoč i Sisr se posunuli výš.

Pokud vím, chtěli jste váš tým provázat i směrem dolů, na českou národní úroveň, že?

Pořád jsme řešili problém, odkud brát stážisty k nám do Klein Constantie, protože stážisté mohou přicházet pouze z týmů nižší kategorie, tedy v našim případě jen z národních týmů. Proto jsem chtěl mít k dispozici český tým s perfektním zajištěním, který by je produkoval. A tím měl být Lawi-Author. Proto jsme se s jeho majitelem panem Radimem Kijevským domluvili, že by se stali jakousi naší farmou. Ne doslova, ale jezdili by tam tři čtyři mladí závodníci, kteří by potom během roku mohli přejít k nám.

Jenže pak tento nápad pokazil zánik Klein Constantie.

Tím víc mě to mrzelo. Tím pádem tu totiž najednou vznikla ohromná díra hlavně pro mladé Čechy. A může trvat dlouhou dobu, než se ta díra zaplní.

Jaký byl oficiální důvod, že vedení Etixxu zrušilo svoji farmu?

Reorganizace v cyklistice. Přitom nikdo pořádně neví, jak to dál bude. Ta reorganizace se řeší už dva roky.

Vize je taková, že od roku 2018 by měly mít worldtourové stáje i své B-týmy.

To ano. Plus ještě mohou mít i další „farmářské“ kontinentální týmy. Ale je otázka, jak s tím jednotlivé stáje budou chtít pracovat.

Vy jste tedy po zániku Klein Constantie přijal práci v Lawi-Author.

Ano. Ten tým může mít obrovskou potenci.

Ale na národní úrovni.

Zatím. Je teď zbytečné, aby byl výš. Stejně jako development tým BMC není kontinentální, ale jen národní. Ale do budoucna věřím, že Lawi-Author se může posouvat dál, na kontinentální a klidně i prokontinentální (druhodivizní) úroveň. Ten tým na to má.

To je právě deficit české cyklistiky, že na rozdíl od Polska, kde existovaly letos dokonce dva druhodivizní týmy, v Česku žádný takový není.

Velkou chybou je, že nemáme takovou tu základnu už od juniorů. Dělá se u nás hodně reorganizací, ale těžko říci, co se povede a co ne. Je vidět, že lidí je málo. Je strašně těžké najít mezi juniory kvalitního závodníka. Je to vše tak trochu i o štěstí.

Na kterých cyklistech by chtěl Lawi-Author v příští sezoně stavět?

Bude tam Okrouhlický, který patří mezi nejlepší časovkáře v republice. Přišel Kalojíros, výborný závodník ze Sparty. Mladými hvězdami by pak měli být Lehký, Sirůček, Petruš a Čapek. Tedy lidi, co byli v juniorské reprezentaci a mají dar talentu.

Dostanete se s týmem i na dobré závody po Evropě?

Vzhledem ke skladbě závodníků ani není účelné udělat program kdovíjak těžký a pro ně neúměrný. Ale některé závody už máme domluvené, ať už v Polsku nebo v Ardenách. Tak, aby si tam kluci i zazávodili.

Jaký bude rozpočet?

Mohu říci, že zajištění týmu je pro mě fantastické, protože ať už vozový park, nebo jiné podmínky jsou neskutečné. Každý kluk má od tréninkového, závodního, zimního i časovkářského kola ještě i rezervu, což je na české podmínky fakt luxus, to je srovnatelné i se světovými třiadvacítkovými týmy. Navíc Radim Kijevský je hodně pracovitý člověk, který má cyklistiku rád a věnuje se jí na 200 procent.

Vy budete sportovním ředitelem?

Přesně tak.

Zároveň však nechcete přetrhat ani vazby s worldtourovým Etixxem, který od příští sezony ponese název Quickstep Floor.

Budu dělat skauting pro Etixx ma českých i jiných závodech a vyhledávat pro ně talenty. Navíc mám World Tour licenci pro sportovního ředitele. Teď řeším, zda bych mohl být zároveň na některých závodech v příštím roce i jedním ze sportovních ředitelů Etixxu.

Do těchto sfér byste chtěl v budoucnu směřovat? Ať už v Etixxu nebo v jiném týmu první či druhé divize?

Ano. Na jednu stranu by mě to hrozně lákalo, ale na druhou starnu mě strašně moc teď baví pracovat s těmi mladými. Je to jiný svět. Těžko se vám v roli sportovního ředitele něco říká lidem s profismlouvou, kteří mají peníze, a cyklistika je pro ně mnohem víc zaměstnáním. Tady v Lawi-Author to naopak není až tolik o penězích, protože naši závodníci nemají prakticky nic, ale chtějí se prosadit a za těmi penězi jdou. Ti kluci potřebují i v závodech mnohem víc poradit, co mají dělat. Mohou vyprodukovat i chyby. Ale v profipelotonu už se ty chyby tolerují daleko hůř a mohou stát dost peněz.

Jak vás poslouchám, opravdu se těšíte na něco nového.

Abych byl upřímný, tak jsem předtím dokonce přemýšlel, jestli odejít z cyklistiky nebo ne.

Až tak?

Trošku jsem se hledal. Bylo mi vážně dost líto, že zanikla Klein Constantia. Ale i proto beru teď jako výzvu pracovat tady s těmi mladými lidmi. Zatím jsem z té práce nadšený. A je vidět, že to i kluky baví.