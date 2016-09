Quintana: S Froomem to mám 1:1. Na přiští Tour zkusíme zbořit pevnost Sky

Máte druhý titul ze závodů Grand Tour. Můžete ho porovnat s tím prvním z Gira 2014?

Tehdy jsem prožíval složité období, protože jsem měl v první polovině Gira chřipku a necítil jsem se vůbec dobře, přesto se mi povedlo vyhrát. Zato na letošní Vueltě jsem byl zdravější a šťastnější a měl jsem za sebou i úžasný tým, který mi pomohl projít celými těmi třemi týdny. Myslím teď speciálně i na Josého Rojase, který tady nyní nemůže být s námi, protože ani bez něj by to vše nebylo možné. (Rojas si při pádu v sobotní etapě zlomil nohu.)

Jak se toto vaše vítězství rodilo? Už v týdnech po Tour?

Ano. Letos jsem před Tour trénoval opravdu tvrdě. Přijel jsem do Francie s velmi dobrými pocity, ale alergie mi tam nedovolila být stoprocentně silný. Pak jsem vypustil olympiádu, raději jsem přenechal své místo jinému jezdci, který ho v tu chvíli využil lépe než já - a koncentroval jsem se na Vueltu. Tady jsem se konečně chtěl zbavit pochybností, které jsem měl o sobě na Tour.

Kdy jste potom v průběhu Vuelty uvěřil, že ji skutečně můžete vyhrát?

Při vítězné etapě na Lagos de Covadonga. Ta mně i mému týmu dodala potřebné sebevědomí. Od té doby jsem si závod užíval a byl jsem i víc koncentrovaný.

A pak přišla etapa na Formigal a váš a Contadorův brzký únik, který byl pro celkový triumf zásadní.

Po Formigalu jsem cítil, že mám nakročeno k titulu. Ale zároveň jsem věděl, že jsou před námi stále složité etapy. V časovce jsem ztratil. Chtěl jsem ji jet rychle, ale terén a vítr byly nebezpečné a já byl raději opatrný, i s vědomím, že ztrácím tři nebo pět vteřin v každé zatáčce. Někdy, jako právě na Formigalu, musíte riskovat a jindy naopak musíte jet hlavou. I po časovce jsem měl stále dost náskoku. Ovšem útoky Sky v rozhodující etapě na Aitanu potom byly vážně tvrdé a silné. Mí pomocníci si sáhli až na dno svých sil.

Souboj o titul jste však rozhodl už pod vrcholem Aitany, když jste se udržel Chrise Frooma. Proč jste přesto na posledních metrech spurtoval do cíle a ujel mu, přestože nešlo ani o etapové prvenství?

On mě atakoval tolikrát předtím, ve sjezdu i při stoupání. I proto jsem chtěl být první v cíli já. I proto, že já jsem lídr závodu. Pokud jsem ho tím útokem snad nějak zneuctil, omlouvám se mu. Naopak, gratuloval jsem mu předtím ke skvělé páteční časovce. Je to můj přímý soupeř, dnes i nejsilnější soupeř. On vyhrál Tour. Já vyhrál tady. Takže letos to máme spolu 1:1. To, že jsem projel cílem před ním, bylo i vyjádřením mého štěstí a radosti v konkrétním okamžiku.

Froome vám potom při průjezdu cílem zatleskal.

To jsem neviděl. Pro mě je poctou, že jsem ho tu porazil. Jeho útoky byly až neuvěřitelné, nesměl jsem mu nechat jediný metr.

Očekáváte, že bude i vašim největším soupeřem pro příští sezonu?

Momentálně jím je. Ale budu si muset dávat pozor i na Chavese, Nibaliho, Arua a mnohé další. Také Alberto Contador ukázal na Vueltě: Já jsem stále tady. Nikdo ho nesmí odepisovat. Mění tým a věřím, že bude v Treku silný.

Domníváte se, že vítězné double Tour - Vuelta je v jedné sezoně možné?

Ano, Froome nebo já to můžeme dokázat. Jen musíte mít naprosto vše na své straně. Musíte být silní a musíte mít štěstí. Froome vyhrál letos Tour a tady byl druhý, já skončil třetí na Tour a tady jsem vyhrál. Vyhrát obojí je možné. Jsem mladý a stále zraju.

Co potřebujete, abyste narušil Froomovu dominanci na Tour?

To bude velmi složité, speciálně proti tak silnému týmu, jaký mělo Sky na Tour letos. Byli tam jako nedobytná pevnost. Ale i my jsme tady měli silný tým - a vítězství na Vueltě nám dodalo sebedůvěru, že Sky můžeme porazit i na Tour a že tu jejich pevnost tam dokážeme zbořit. Zvlášť pokud budu zdravý. Letos jsem neměl na Tour nejlepší nohy a mé tělo neodpovídalo na požadavky, které jsem k němu vznášel. Jsme jen lidi, nejsme stroje nebo roboti. Když jsem i za takové situace skončil na Tour třetí, nebyla to pro mě porážka, ale vítězství.

V celkovém pořadí Vuelty jste vy první a Esteban Chaves z Oriky třetí, v etapě na Aitanu navíc dojel druhý Darwin Atapuma z BMC. Byl to další důkaz, jak nesmírně silná je současná kolumbijská cyklistika?

Všude kolem sebe teď vidíte skvělé kolumbijské jezdce. Chavesův tým Orica odvedl skvělou práci. Pro Contadora je smůlou, jak v sobotu ztratil třetí místo, ale chci pogratulovat Chavesovi za to, jak si pódium vybojoval. Také Miguel Lopéz z Astany mohl na Vueltě předvést výborný výkon, je škoda, že kvůli pádu musel vzdát. Každopádně si myslím, že o budoucnost kolumbijské cyklistiky je pro nejbližší léta postaráno. Jednak jsme všichni velmi mladí a jednak je vidět, že kolumbijská cyklistická škola je dobrá.

Co vás čeká nyní ve zbytku sezony? Jaký bude váš itinerář?

To ještě přesně nevím. Nějaký itinerář mám také doma v Kolumbii, u mé rodiny. Strávil jsem s ní za poslední měsíce málo času, potřebuji být s ní.