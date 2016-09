Cyklista König po přestupu do Bory: Chci bojovat na Tour o podium

Stejně jako před dvěma lety, i letos jste na svůj přestup lákal fanoušky o den dříve na Facebooku i Instagramu. Je to už taková vaše tradice?

Už se asi stalo trochu tradicí lidi na to navnadit. Neohlašuju přestup každý den a svým způsobem je to i takové svazující na několik dalších let. Je dobré z toho udělat trochu událost.

Jak dlouho probíhala jednání s Borou?

Od té doby, co jsem odešel z NetAppu (zasměje se). Vážně, vždycky jsem se chtěl vrátit, ale zároveň jsem chtěl, aby byl tým větší a měl jistotu startu na Tour de France, což jsem říkal i Ralphu Denkovi (týmový manažer). On zamýšlel stejně, i jeho cílem byla World Tour licence, takže bylo jen otázkou času a štěstí, kdy se mu to povede. Teď se mu to povedlo, za což jsem nesmírně rád. S týmem se vzájemně doplňujeme a vyvíjíme podobným směrem. Vlastně je to pro mě takový návrat domů. Tam, kde všechno začalo. Před šesti lety mi tady dali příležitost, pomohli mi dostat se na úroveň, na které jsem teď. Je hezké, že to pokračuje.



Říkáte, že se mu to povedlo, ale Bora ještě licenci World Tour pro příští sezonu nemá, nejspíš se rozhodne mezi ní a bahrajnským týmem s Nibalim.

Jisté to není, ale to bychom museli spekulovat nad dalšími deseti týmy. Musíme to brát podle žebříčku UCI, kde má Bora momentálně hodně bodů proto, že podepsala Petera Sagana. I ostatní kritéria splňuje na sto procent. Nevypadá to, že by licence nedopadla.

I kdyby náhodou nedopadla, jména jako Peter Sagan, Leopold König nebo Rafal Majka víceméně zaručují divokou kartu. Navíc příští Tour startuje v Düsseldorfu a Bora je německý tým...



Jasně, ale sezona není jenom o Tour. Na 99 procent ji příští rok pojedeme, ale jako druhodivizní tým pak stejně musíte čekat, a to není příjemné. Navíc nezískáte pravděpodobně divokou kartu na všechny Grand Tour a nedostanete se ani na další závody World Tour.

Bylo zvláštní jednat se stejným týmem o šest let později v úplně jiné pozici? Z Whirpoolu jste přicházel jako mladík bez velkých zkušeností, teď naopak z nejlepšího týmu světa.

Je to jiná pozice, to je pravda. Tým ode mě očekává zkušenosti ze Sky a očekávají, že s nimi budu zkušenosti sdílet. Je to rozhodně jiná pozice.

Ze Sky odcházíte do stáje s menší silou v kopcích. Nevnímáte to jako problém?

Vždycky jsem říkal, že v menším týmu, když nejedete vyloženě o vítězství a nejedete ve žlutém trikotu od desáté etapy, potřebujete nejvíc lidi na roviny, ne do kopců. Movistar, Sky, Astana, to jsou tak silné týmy, že tu práci udělají za vás. Jasně, může se stát, že někde člověk zůstane v horách sám, když zrovna tu pomoc bude potřebovat. Ale podle mého jsou mnohem důležitější lidé na roviny.

Jan Bárta O příchodu Leopolda Königa „S příchodem Lea jsem počítal už déle, všichni to víceméně věděli, takže to pro mě není žádné překvapení. Znám ho a vždycky je lepší, když do týmu přijde člověk, kterého znáte, než někdo úplně nový. Tým ho bere s tím, že je to závodník na Grand Tour, které umí. Má vynikající předpoklady pro to být mezi nejlepšími třemi, ale konkurence je hodně nabitá.“

A v kopcích pak budete využívat vláčků Sky, Movistaru a Astany?

Přesně tak. Té pomoci už v tu chvíli tolik nepotřebujete, protože to odvedou právě tyhle týmy. Nedovedu si představit, že by každý tým, která má cyklistu na celkové pořadí, měl stejný vláček jako Sky a Movistar, tolik jezdců ani není, to není reálné.

Kolik dalších týmů o vás projevilo zájem?

Spíš jde o to, s kolika týmy jsem ochoten jednat. Už při odchodu do Sky jsem to docela omezil. Týmy si pečlivě vybírám z několika kritérií. Jedno z největších je, abych měl pozici lídra na třítýdenních závodech.

Což byl ve Sky problém...

Ano. Když jdete do týmu s Chrisem Froomem a dalšími potenciálně sedmi lídry, je to jiné.

V Boře vám tento požadavek splnili, měl byste být lídrem na Tour de France.

S tím jsem smlouvu podepisoval. To je to, co mě momentálně na cyklistice motivuje. Mám jednoznačný cíl pro nadcházející tři roky – stát na podiu na Tour. Věřím, že takový potenciál ve mně je a tým je tady od toho, aby mi pomohl. Navíc tam bude i Peter Sagan, který mi ohromně pomůže už v tom smyslu, že na mě nebude vyvíjen až takový tlak.

Jaké jsou pro vás další důležitá kritéria ve výběru budoucího týmu?

Druhé kritérium byly nějaké moje morální zásady, třetí pak finanční stabilita. Bora je vlastně po Sky asi nejzabezpečenější tým. Sky má smlouvu do roku 2020, Bora do roku 2019. Není to žádný tým s miliardářem, který může ze dne na den změnit své rozhodnutí a tým může padnout.

Kromě Petera Sagana bude v Boře i Rafal Majka, který bude mít zase své ambice. Není to ošidné?

Peter Sagan má samozřejmě svoje cíle v hromadných a klasikářských dojezdech, ale prokázal, že zároveň umí ohromně pomoct třeba i v kopcích. I Rafala Majku beru jako klad, Polák s Čechem k sobě budou mít blízko. Vůbec bych se nebál toho, že by to nefungovalo, naopak z toho můžu jen profitovat.

Pro vás je asi největší výhodou znalost prostředí, že?

Přesně tak. Tým se hodně změnil, ale management zůstal stejný, za to jsem rád, že pokračují ve stejné práci, ve které začali před sedmi lety. Budují ten projekt jako vlastní dítě, což je mi hodně blízké.

V Boře se sešla slušná slovanská letka – z Čechů ještě Jan Bárta, pak tři Poláci a čtyři Slováci. Co na to říkáte?

Včera jsem nad tím přemýšlel, že je tam opravdu devět jezdců ze slovanských zemí. Je to zvláštní, zajímavé. Na některých závodech se člověk bude cítit jako v nějakém slovanském nebo československém týmu. Rozhodně je to zvláštní, ale asi se nevytvoří nějaká česko-slovensko-polská skupina. Třicet lidí, co v týmu bude, se rozprostře. Asi nehrozí, že bych byl na závodě s osmi lidmi, kterým budu rozumět svým mateřským jazykem (směje se).

S týmem Sky se rozloučíte na třech italských klasikách, platí to?

Platí to. Měl bych jet Milán-Turín, Giro del Piemonte a Kolem Lombardie, ale není to stoprocentní, protože se na ty závody od nás hlásí nějak moc lidí. Všichni jsou ještě čerství (smích), uvidíme, kdo dostane přednost. Pak se chystám klasicky do Karlovy Studánky. Nebyla to až tak náročná sezona, ale i tak se nepojedu nikam do zahraničí. Čím jsem starší, tím jsem radši v Čechách. Čas využiju k tomu, abych si odpočinul, nabral síly.