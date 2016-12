König potvrdil: Mám roli lídra na Giru i Vueltě. Je to hratelná kombinace

Kdy jste se definitivně rozhodli, že dáte Giru přednost před Tour?

Před dvěma týdny. Enrico Poitschke, hlavní sportovní ředitel týmu, přijel za mnou do Brna a řešili jsme to, jestli by bylo dobrou volbou jet Giro, probírali jsme jeho jednotlivé etapy. A došli jsme k závěru, že by bylo hrozná škoda po té příležitosti nesáhnout, protože taková příležitost se už možná na Giru nebude opakovat.

Kvůli letošní velké porci časovkářských kilometrů?

Právě. I když v posledních letech bývá Giro na časovky pravidelně poměrně bohaté. To se naopak o příští Tour říci nedá. Nakonec ta naše volba byla jasná.

Zároveň budete moci poprvé v kariéře okusit dvojkombinaci Giro - Vuelta.

Na to se taky těším. Jednak mi tahle kombinace zatím chybí. A navíc když se podíváme na závodníky, kteří ji absolvovali, je to hratelná kombinace. Aru byl loni třetí na Giru a vyhrál Vueltu, Chaves byl letos druhý a třetí. Po Giru máte dost času zregenerovat, znovu začnete trénovat, rozjedete se na závodě Kolem Polska a pak zužitkujete na Vueltě, co jste za celý rok našlapali. Takže pro mě je to jedině pozitivní kombinace.

Na Vueltě budete lídry týmu vy i Majka?

Záleží na tom, jak se Rafa vypořádá s únavou z Tour. Buď potom budeme mít ve Španělsku funkci spolulídrů, nebo pojede Vueltu na etapy.

Máte už představu, koho byste měl mít na Giru v týmu kolem sebe?

Budou tam do hor dva talentovaní mladí Rakušané Konrad s Mühlberggerem plus Ital Benedetti. O dalších dvou vrchařích by se mělo ještě rozhodovat. Mají jet také dva sprinteři Benett s Pelucchim a k nim k ruce Saramotins. Ti naši sprinteři mají ohromný motor, mohou mi dělat prostor i před kopci v těžkých horských etapách.

S Benedettim se znáte dobře z předchozího působení v NetAppu. Ostatní budete teprve poznávat?

S některými z nich jsem závodil už poslední rok v NetAppu, kdy byli našimi stážisty. Ale jsou to komplexní jezdci, dokáží pomoci sprinterům i mně. A já hlavně věřím, že tu práci na čele pelotonu za nás udělá nějaký jiný tým jako třeba Sky.

Už jste studoval jména případných soupeřů?

Myslím, že s konkurencí bude Giro hodně podobné Tour. Startovat mají Nibali i Aru, budou tam Kruijswijk, van Garderen, možná Dumoulin, ze Sky asi Landa s někým typu Thomase nebo Poelse, pak někdo z Oriky, Zakarin z Kaťuše, Pinot z FdJ a další. Nakonec sice asi nepojede Bardet z AG2R, ale i tak bude konkurence možná nejtěžší za poslední roky Gira.

Bude to ve vašem podání i návrat do role jediného lídra, jakou jste naposledy zažil na Tour 2014.

Proto jsem také šel zpátky do Bory a pomáhal současný tým nějakým způsobem i vybudovat. Pro mě je to neuvěřitelná výzva. Cítím zase ohromnou novou motivaci i zodpovědnost. Chci se zlepšovat, vidím pořád i své rezervy. Po Vueltě vím, že má meta vystoupat jednou na pódium Grand Tour je reálná, jen na tom musím pracovat.

Přenášíte do přípravy v Boře i některé prvky z vašeho tréninku ve Sky?

Mluvíme o tom hodně a dost věcí na základě mých zkušeností ze Sky vylepšujeme. Ale na druhou stranu musím říci, že spousta věcí je v nové Boře na strašně vysoké úrovni a kolikrát lepší než ve Sky. Byl jsem z toho strašně moc pozitivně překvapený. V Boře mají hodně zajímavých tréninkových nápadů i cit pro to, aby závodníci nebyli přetěžováni. Další věcí je pak příchod Petera Sagana, který do týmu přináší úplně nový prvek. Pro mě je jeho přístup k týmu úžasný.

Čím?

Teď jsme při setkání ve Španělsku udělali sezení jen se závodníky. Všechny nás pozval Peter Sagan a uspořádali jsme párty v mexické restauraci. Šlo o to, aby celý tým, každý jezdec měl pocit, že i s nejmenší banalitou mohou jít za Peterem, za mnou, za Rafou Majkou. Že ten jejich hlas nikdy nezapadne a že se nemusí bát cokoliv vyslovit.

Před dvěma měsíci jste říkal, že ani vedení Bory ještě neví, co s ní příchod Petera Sagana provede. Už to objevují?

Já myslím, že už poznali, že je Peter pořád jenom člověk. Má vlastně i takové přímé selské myšlení, které tomu týmu neskutečně pomáhá. Má zároveň i spoustu zkušeností. A když to vše spojí, ti lidi kolem něj zjistí, že to je normální člověk, normální kluk se spoustou pozitivního myšlení. Nebudou to s ním mít v Boře nijak těžké.

Jaký bude nyní váš nejbližší program?

Kemp na Mallorce i s prvními závody, pak asi kemp v Sieře Nevadě, závod Kolem Abú Dabí, Tirreno-Adriatico, Kolem Baskicka, další vysokohorský kemp a Giro.

Budete si projíždět i některé z vrcholů Gira?

Pojedeme na soustředění na Etnu.

Do Dolomit a do Alp se nevydáte?

Asi ne, skoro všechny kopce z té příští trasy znám. Ale určitě si chceme projet celou časovku.

Cílem bude opět si vylepšit životní maximum na závodech Grand Tour?

Přesně tak. Pořád mám cíl dostat se do Top 5, jehož splnění mi už dvakrát uteklo. Spousta lidí mi řekla: Když budeš schopný jet do Top 5, tak potom i ta Top 3 jednou přijde. Já tomu věřím.

Co uděláte, abyste se v zimě nepřetrénoval? I s tím už máte své zkušenosti.

Já jsem fakt klidnější. Tlak ani ten vnitromocenský boj není v týmu takový jako ve Sky. Opravdu nemusím nikomu dokazovat, že tam jako lídr mám jet. Což je strašně osvobozující.