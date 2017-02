Krčmář zpět na výsluní: Ze dna se odráží líp, než když se držíte nahoře

Dalších 21 fotografií v galerii Český biatlonista Michal Krčmář před vytrvalostním závodem na MS v Hochfilzenu. | foto: Český biatlon/Petr Slavík

dnes 20:45

Hochfilzen (Od našeho zpravodaje) - Šesté místo Michala Krčmáře sice bylo ve čtvrtek na šampionátu biatlonistů v pozadí stříbrné medaile Ondřeje Moravce, rozhodně by však nemělo zůstat opomenuto. Po selhání ve sprintu, kdy ze 61. místa ani nepostoupil do stíhačky, se Krčmář vrátil do popředí biatlonového pelotonu.