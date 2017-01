Nejlepší Čech Krčmář: Nemám páku jako ostatní. Dnešní terén mi nesvědčil

Už na prvním kole jste nabral běžeckou ztrátu. Závod vám tedy nesedl?

Dneska to bylo strašně rychlé a takové vozivé. Terén nebyl moc náročný a já nemám páku v rukách jako ostatní. Mě tohle nesvědčí. Dal jsem do závodu všechno a snažil jsem se s tím poprat, ale za moc to nestálo.

Také střelbu jste měl nejlepší z týmu, s jedinou chybou vstoje. Jaké podmínky na střelnici panovaly?

Trošku se tam ten vítr honil. Vleže jsem si ale položku pohlídal stejně jako při nástřelu. Vestoje to musela být kalibrová rána, protože si nejsem vědomý nějaké chyby. Bylo to asi těsné. Jenže dneska jsem na to neměl na trati.

Při nasazování do skupin jste sáhli po vyšších číslech. Hrála nakonec roli?

Nakonec ne, šlo jen o takový sichr. Věděli jsme, že když půjdeme do závodu zezadu, tak nic nezkazíme. Kdyby náhodou padalo, těch čísel bychom využili. A kdyby ne, tak se tím nic nezkazí. Podmínky byly regulérní.

Vloni jste právě v Ruhpoldingu zahájil své tažení do první desítky v závodech Světového poháru, v hromadném závodě jste tu byl dokonce pátý. Jak tedy máte tento areál rád?

Mně se tady líbí, Ruhpolding patří k těm hezčím areálům. Rozvzpomněl jsem se na minulý rok a byly to příjemné vzpomínky. Na čemž ani dnešní výsledek nic nezmění.

V neděli vás čeká stíhačka. V té byste určitě chtěl být opět jednou „skokanem“ dne, ne?

V to doufám, to bude můj hlavní cíl. Budu se při ní moci i za někým vyvést a vytáhnout se. Dnes jsem jel sám na sebe, což mi asi nesvědčilo.

Ve sprintu tu opět jednou dominoval Martin Fourcade, který v souboji čistých střelců porazil i Juliana Eberharda. Co výsledku říkáte?

Eberhard má dva metry, ty jeho páky jsou tady znát a dokázal je využít. A Martin je elektrická mašina. Tomu je jedno, kde a za jakých podmínek jede.