König o boji o titul z Vuelty: Máme plán. Pojedeme všechno, nebo nic

Časovka přitom byla těžší, než se mohla zdát podle itineráře, že?

Byla opravdu obtížná a navíc s protivětrem. Už ve druhé zatáčce jsem měl s větrem problémy a podklouzl. Musel jsem potom být dost opatrný, protože vítr hrál dnes velkou roli, přední kolo mi tam v něm lítalo. Pro nás lehčí jezdce to nebylo vůbec jednoduché

Potřeboval byste dnes pár kil navíc.

Právě. Protivítr těm silnějším nahrával.

Když jste projel cílem, byl jste pátý. S jakým konečným umístěním byste byl v tu chvíli spokojený?

S první desítkou. Tušil jsem, že kluci bojující o popředí celkové klasifikace, nepojedou o moc rychleji, jsou taky všichni docela lehcí. A až na ten vítr jsem se dneska cítil na kole dobře.

Ještě před týdnem na Aubisque, kdy jste bojoval o první pětku celkové klasifikace, jste měl do časovky obrovskou motivaci. Podařilo se vám ji obnovit i navzdory nedělnímu výpadku v Pyrenejích?

Je to samozřejmě jiné, když jedete „jen“ o etapu nebo o celkové pořadí. Ale já se do časovky zase namotivoval, určitě jsem do ní dneska dal všechno. Včera večer jsme mluvili s Davem Brailsfordem (manažerem Sky) a sportovními řediteli, zkoušeli mě trochu uklidnit, abych pošetřil síly i na sobotní rozhodující horskou etapu. Ale já jim říkal, že mám na sobě dres českého mistra, že jsem na něj hrdý a že tu časovku prostě nemůžu vypustit.

Takže vás nakonec nechali jet ji naplno?

Nechali.

Stejně tak se v časovce nešetřil ani druhý Castoviejo z Movistaru, který by měl být pro změnu v sobotu k ruce Quintanovi.

Přesně tak. Jestli jsem jel dneska naplno vzhledem k zítřku není v mém případě podstatné, já jsem zvyklý po těžké časovce zajet dobře i těžkou etapu. Naopak by bylo spíš na škodu, kdybych to dneska vypustil a jel volněji.

Dres českého mistra jste měl na sobě vůbec poprvé v životě.

I proto jsem si ho chtěl opravdu užít a dát do toho všechno.

Také rodiče už za vámi dorazili?

Jo jo, už jsem viděl cestou jejich české vlajky.

Probírali jste v týmu před časovkou, jaký by po ní měl být odstup Chrise Frooma na Quintanu, aby byl boj o titul v sobotní etapě ještě hratelný?

Říkali jsme si, že by to chtělo, aby Chris snížil ztrátu na dvě minuty.

A teď je jen 1:21 minuty.

Zítra se může stát opravdu cokoliv. My máme plán.

Abyste zlikvidovali takovou ztrátu, budete však nejspíš muset zaútočit ještě dříve než na posledním kopci.

Přesně tak. Jak říkám: Máme plán.

Vy v něm hrajete jakou roli?

Tu nejzodpovědnější. (zasměje se) Zítra žádný únik.

Cítíte z Chrise Frooma velkou chuť zvrátit průběh Vuelty?

Obrovskou chuť. Zítra jedeme všechno, nebo nic. Chrisovo druhé místo nás v podstatě ani nezajímá, my pojedeme o vítězství.

Jak na vás naopak působí Quintana?

Hodně nervózně. Už před časovkou jsem říkal: Doufám, že Nairo nespadne. Protože pokud do toho člověk chce dát všechno a riskuje, klidně k takovému pádu dojít může. V tom větru bylo na trati tolik nebezpečných míst, kde jste mohli spadnout. A pádem by ten souboj skončit neměl.