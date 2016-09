Cítím se teď prázdný, řekl König. Deset vteřin a my ztratíme celou Vueltu

Už na 3. ze 118 kilometrů vyprovokoval první dělení pelotonu Ital Brambilla z Etixxu. Vzápětí zaútočil Alberto Contador, chytl se ho Quintana a vytvořila se 14členná silná vedoucí skupina, rychle navyšující náskok.

Za ní dělení pokračovalo. Ve druhé skupině jeli Froome a dva jeho pomocníci, naopak pět dalších jezdců Sky zůstalo až v té třetí. Včetně Leopolda Königa.

Co se stalo, Leo?

Udělali jsme ze začátku jedno chybné rozhodnutí. Pouhých pět nebo deset vteřin nás stálo pravděpodobně celou Vueltu. Jak mě, tak asi i Chrise v jeho boji o titul.

Nebyli jste při rychlém dělení pelotonu po startu etapy ve správnou chvíli na správném místě?

My byli vepředu, ale ze sjezdu se to rozpojilo. Měli jsme tu první skupinu na 10 vteřin, ale možná jsme trošku zpanikařili. A s Chrisem pak zůstali od nás z týmu ve druhé skupině jen dva lidi (Lopéz a Puccio). Prostě chyba.

Vy i další čtyři jezdci Sky jste se propadli do třetí skupiny. A v té už nebyla vůle ostatních týmů s vámi spolupracovat?

Nebyla, nebyla. Chvíli jsme to ještě zkoušeli trochu udržovat, kdyby třeba vepředu Quintana a Contador v první skupině zpomalili, ale oni nezpomalili. Pak už to nemělo cenu. Ty dvě první skupiny jely opravdu naplno. V té naší už nikdo nechtěl jet.

Je to zvláštní, že? Po tolika hodinách práce ztratit Vueltu v jediný krátký okamžik? Přitom jste byl plný sil.

Je to dost divné, cítím se teď takový prázdný. Je to fakt hrozné... 80 nebo 90 hodin trvá celá Vuelta a v deseti vteřinách ji najednou celou ztratíte.

Na to nyní nejvíc myslíte?

Myslím na všech těch 15 etap stresů, na snahu neztratit ani vteřinu navíc. Teď to přišlo vniveč. Mrzí mě to vážně hodně. Ale nechci říkat: to je život. Není to život. Je to sport, pořád jen sport.