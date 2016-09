Skvělý König: A teď bych mohl v časovce bojovat třeba i o pódium

Před startem sobotní téměř 200kilometrové pouti na legendární vrchol Aubisque věštil Leopold König, že někteří z favoritů ji mohou odnést i mnohaminutovými ztrátami.

Byl dobrým věštcem.

Vždyť Alejandro Valverde v ní zaostal o více než 10 minut.

Zato König se po skvělém výkonu ocitl v cíli dříve než Quintana, Froome či Contador. Postoupil v celkovém pořadí už na pátou příčku.

A pouhých 37 vteřin jej dělí od pódia pro tři nejlepší.

Když si zpětně promítneme film této etapy, tak na jejím začátku propasíroval Movistar do početného úniku tři své jezdce, zatímco vy jen jednoho, Lopéze. Což asi nebylo právě podle vašich představ.

To byl pro nás trochu nešťastný moment, ten únik ujel opravdu rychle. Movistar zahrál velmi dobrou taktiku. Takže potom bylo na nás, abychom únik v čele pelotonu stíhali. Ale zvládli jsme to dobře a na konci etapy byl Movistar pod tlakem taky. Byl to dobrý den. Nenastaly v něm pro nás žádné škody.

Na svazích Aubisque potom přišel nejprve útok Oriky, která vyslala dopředu před skupinu favoritů Simona Yatese, celkově sedmého.

Což byl od Oriky velmi dobrý tah. Simon jel dobře a fyzicky na to měl, vždyť většinu kopce šlapal sám. Bude to teď jedním z velkých kandidátů na první pětku.

Pojďme k vám. V polovině kopce jste ze skupiny favoritů zaútočil společně s Američanem Talanskym z Cannondalu. Šlo o pokyn, který jste dostal od týmu, nebo o vaši momentální intuici?

Dostal jsem předtím vysílačkou pokyn, ať udržujeme odstup od těch před námi. Pak jsem uviděl útočit Talanského, tak jsem se zvedl s ním. Chtěl jsem trochu vyvinout tlak na ostatní týmy a donutit je, že nás budou muset sjíždět. Proto ten můj útok. Kdybych tam zůstal s ostatními, museli bychom naopak tahat tempo my. Myslím, že to bylo dobré rozhodnutí. Navíc jsem věděl, že z úniku zavolali zpátky dozadu Davida Lopeze, že se stahuje k Froomiemu a že ho tak Chris bude mít k ruce.

Z vašeho útoku pak pro vás vyplynula jen samá pozitiva.

Ušetřili jsme další naše kluky, kteří nemuseli na špici tolik pracovat - a já jsem zároveň mohl být vepředu. Jinak jsem ten kopec ani nemohl jet, než právě takhle v jednom tempu, protože v dlouhých kopcích na tom ještě nejsem letos úplně nejlíp. Ale jsem s výsledkem maximálně spokojený. Dostali jsme ostatní do potíží - a odskákali to Contador i Valverde.

Až nedaleko pod vrcholem se k vám dotáhl Kolumbijec Chaves.

Přes horizont už jsem neměl síly, pár vteřin jsem na něj ztratil. Docela to bolelo, byl to těžký den, letos můj nejtěžší na kole.

Kdy naposledy jste jel takhle obtížnou etapu? Navíc v roli kandidáta Top 5 a zároveň coby pomocník jednoho z největších favoritů.

Těžko říct. Loni na Giru byly sice etapy hodně těžké, ale tahle byla vážně extrém, přes 5000 výškových metrů, čtyři kopce. Možná nejtěžší etapa, co se letos na Grand Tour vůbec jela.

Co znamená výkon na Aubisque pro vaše ambice v celkové klasifikaci?

Že kdyby to takhle zůstalo až do časovky ve třetím týdnu, mohl bych třeba bojovat na Vueltě i o pódium. Věřím, že Chavese a možná i Yatese bych měl v časovce porazit.

Chris Froome, lídr Königova týmu Sky, uhrál v královské etapě s Nairem Quintanou remízu.

A co se týče duelu Froome - Quintana o titul?

Zase to bude o té časovce. Chrisovi dneska Quintana neujel. Minuta ztráty před časovkou bude pro Chrise O.K.

Půjde nyní o víkendu také o jakýsi pyrenejský dvojboj? Dnešek společně se zítřkem? Nedělní druhá pyrenejská etapa na Formigal je totiž úplně jiná, krátká a výbušná. Mnozí v ní mohou za sobotní vyčerpání zaplatit.

To tedy mohou. Kdo dneska pořádně nezregeneruje, zaplatí. V neděli půjde opravdu o něco úplně jiného. Ale závěrečné stoupání na Formigal není až tak těžké jako Aubisque. Jestli si dobře vzpomínám, jeli jsme ho už na Vueltě před třemi lety.

Ano a vy jste ho tehdy vyjel společně s Vincenzem Nibalim.

Jo, takový točitý kopec to byl. A možná tam bude taky protivítr. Spousta lidí bude unavených, favorité si spíš všechno budou chtít kontrolovat.

Vy teď vypadáte nabitý optimismem. Přiznejte: bál jste se dneška?

Věděl jsem, že tohle je etapa, která mi může nejvíce ublížit. Ale už včera večer jsem si řekl, že musím myslet hodně vysoko, hodně ambiciózně a že chci být na Vueltě vepředu - a jsem vepředu. Teď se strašně moc těším na páteční časovku. Na tu si hodně věřím.