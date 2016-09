König před Pyrenejemi: Nebyl zájem závodit. Čekají nás strašně těžké dny

Nejdelší etapa Vuelty, do toho vedro 35 stupňů, ale především vědomí přetěžké sobotní porce práce v Pyrenejích. To vše ovlivňovalo páteční závodění, Leo?

Dneska si to všichni užili, protože šlo snad o první normální den na letošní Vueltě. Čekají nás strašně těžké dva dny v Pyrenejích a hlavně dneska už to bylo dlouhé, nikomu se nechtělo v pelotonu tahat, nikomu se nechtělo převzít zodpovědnost za tempo, zvlášť když i poslední okruh kolem města byl těžký, nahoru dolů, takový docela technický. Jsem rád, že jsme to jen tak objeli a nebyl žádný zájem závodit.

Mezi favority v této věci zjevně byla všeobecná shoda.

Byla. Což se nestává často.

Zato v sobotu v etapě na Aubisque se jistě budou dít velké věci. Nairo Quintana nepokrytě prohlašuje, že v Pyrenejích chce a musí urvat Chrise Frooma.

Sobota je jednou z možná jen dvou opravdu těžkých horských etap, ve kterých mohou lítat dokonce i celé minuty. Pak už snad jen v té předposlední před Madridem. Pokud chce Quintana nabrat (kvůli své slabší časovce) na Chrise v horách nějaký čas, musí zaútočit, nic jiného mu nezbývá. Ale Chris je lepší a lepší, možná by naopak i on mohl Quintanovi nějaký čas vzít. Pro Quintanu bylo o hodně lepší, že před Vueltou potrénoval ve výškách, zatímco Chris byl na olympiádě. Ale ten rozdíl se tu postupně srovnává. My jsme připravení. Každopádně to bude strašně těžké, čeká nás celkem 5000 výškových metrů.

Leopold König (vlevo) se při středečním výstupu na Peňa Cabargu drží červeného Naira Quintany.

Jak se cítíte vy osobně?

Dobře. Včera jsem měl klasicky trochu horší druhý den po dni volna, ale dneska jsem se na startu cítil výborně. Zítra bych mohl mít i na dlouhých kopcích lepší nohy než v pondělí na Covadonze. Jedu pořád i sám o pořadí, ale je mi jasné, že pokud tam s Chrisem zůstanu sám a Quintana nás urve, tak jestli budu mít ještě nohy, musím ho Chrisovi pomoci sjíždět.

Víte něco o Aubisque? Nikdy jste ho nejel...

Vůbec ho neznám, pojedu tam poprvé. A navíc to bude strašně těžké už předtím, jeden ten kopec (Soudet) má 24 kilometrů, další je docela stěna a sám Aubisque je 16 kilometrů dlouhý.