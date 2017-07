Karolína Plíšková o sestře: Společného zápasu se bojíme obě

Jednu z mnoha gratulací k pozici světové jedničky dostala tenistka Karolína Plíšková od dvojčete Kristýny. „Je šťastná za můj úspěch, uvnitř mi ho přeje, ale vím, že je to pro ni pořád těžké,“ řekla v rozhovoru pro čtvrteční magazín MF DNES.

„Spousta lidí jí pořád říká, proč není tam kde já. Odmala nás srovnávají, což jí v jejím vlastním tenise trochu ubližuje. Ale já pořád věřím, že se taky dostane nahoru. Na světovou desítku určitě má.“

Dřív to obě braly jako legraci, ale teď už jim trochu vadí, když si je lidi pletou. „Chápu, když nás někdo nezná a má rychle říct, jestli je to Kristýna nebo Karolína. Ale když hraju turnaj, někdo se přijde podívat a pak z tribuny zakřičí Come on Kristýna... Lidi, kteří se v tenise pohybují, třeba novináři, už by si nás plést neměli. Každá máme jiné oblečení, jinou raketu, hrajeme jinou rukou. Navíc teď už i v civilu máme jinou vizáž.“

Už dlouho se nestalo, že by se obě utkaly v profesionálním zápase. Ale jak Kristýna stoupá žebříčkem nahoru a může už bez kvalifikací hrát i ty největší turnaje, pravděpodobnost roste.

„Bojíme se toho obě,“ říká Karolína. „Bohudík se to dlouho nestalo, ale možná právě proto to bude horší. Nepůjde o život, jen jedna z nás bude muset prohrát. Snad se nepohádáme a po zápase spolu zase budeme mluvit. Nejhorší to bude pro rodiče, ti se určitě dívat nebudou.“

„Věděla jsem, že se ta změna vyplatí. Kdybych takovou jistotu neměla, asi bych do toho nešla,“ tvrdí například.