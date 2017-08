Po 34 letech! Finalista Holuša říká: Já běháním žiju. A tohle je odměna

Ve čtvrtek mu po rozběhu krvácely obě paty. S tou pravou, bolavou, se pere už hezkých pár týdnů. Včera si ale pustil film Nezlomní a z něj si zapamatoval hlášku: „Co je chvíle bolesti vůči doživotní slávě.“

A tak si zase vzal do semifinále prášky proti bolesti, utíkal - a jak!

Tomu semifinále říkal „můj životní závod“. Jistě, má medaile z halových šampionátů Evropy i světa, byl pod otevřeným nebem ve finále evropských mistrovství, ale na světovém fóru nikdy. Loni na olympiádě v Riu exceloval v rozběhu, jenže v semifinále bylo všechno špatně.

„To velké světové finále mi v kariéře prostě chybělo,“ říkal.

A on ho chtěl. Strašně moc ho chtěl.

Nepřipadal si tentokrát až tak volně jako v rozběhu, však se i běželo rychleji. Chvílemi si dokonce pomyslel: To je ale úprk. Už na posledních 700 metrech se do toho začalo pořádně šlapat. „Říkal jsem si: Musím držet. A před posledním kolem: Vydrž to a jsi ve finále.“

Což se snadno řekne, hůř provádí. Ale Holuša si vše hlídal. Na třístovce před cílem věděl: Bude to dobré, pořád ještě můžu stupňovat finiš, síly na to mám. Zavřel ho Maročan Elkaam, tak se modlil: Ať mi trošku uhne.

„Nakonec jsem si ho rukou malinko popostrčil a podběhl ho.“

Když už se do toho pustil, nebyl k zastavení. Podběhl nakonec všechny, i Keňana Cheruiyota.

„Ten se ale zdravě naštval,“ glosoval u dráhy Holušův manažer Alfonz Juck.

„Jak mi všichni ti lidé fandili, tak mi to nedalo,“ vyprávěl. „Možná jsem se hnal až takhle moc dopředu zbytečně, ale já věřím, že si do nedělního finále odpočinu.“

V nejrychlejším čase večera 3:38,05 vítězně proťal cíl druhého semifinále a zapumpoval si zaťatou pěstí. „Ten je tak rozjetej, že nebude k zastavení a proběhne i mixzónou mezi novináři,“ vtipkoval Juck.

JE TO TAM. Jakub Holuša slaví životní postup do finále patnáctistovky na mistrovství světa.

Ale Holuša si vychutnával svoji radost.

Teď bude jeho životním závodem nedělní finále.

„Musím k němu přistoupit tak, že je to věc, která se už nemusí opakovat, i když bych si to samozřejmě přál. Ale kdo ví, může to být naposledy. Zkoncentruji se a půjdu do něj s tím, že mohu udělat jakýkoliv výsledek. Budou tam tři Keňani, uvidíme, co vymyslí. Ale já věřím, že když jste aktivní v mysli, všechno je možné.“

Nikdy v životě neabsolvoval tříkolový závod na 1500 metrů. Až teď.

„Bude to pro mě makačka, protože to tělo už to samozřejmě pocítí. Ale já jsem si jistej, že mám natrénováno a že bych na to měl mít. Pořád tam v semifinále byla rezerva, nešel jsem ho úplně na krev.“

Dnes se pokusí dobře vyspat, což se mu po rozběhu nepovedlo. Pak bude co nejvíc odpočívat. „Přece jen to bylo náročné, dva závody za 24 hodin, nohy už jsem měl dneska trochu zalitý. Ale zaběhat si v sobotu půjdu, protože kdybych se moc rozvolnil, ty nohy by se rozležely a bylo by to pak horší.“

Může jen odhadovat, jakým stylem se finále poběží.

„To má sto plus jednu možností. Těžko říct. Může to být pochod za 3:50, může se běžet za 3:34. Může to být tak, že Kenani si odklušou osmistovku za 1:58 a pak z toho udělají úprk na 3:35. Uvidíme.“

Nebyl si jistý, kdo byl před ním posledním Čechem ve finále patnástistovky na mistrovství světa.

„Kubista 1983? A pak až já? No to je pěkný. Toho si vážím hodně. Jsem český rekordman, tak jsem si přál, abych byl i ve finále mistrovství světa, protože si myslím, že si to s trenérem Sequentem zasloužíme za to, co všechno tomu dáváme, jak makám a kolik dní strávíme na soustředěních. Je to odměna za všechno, za rok, který zatím pro mě nebyl moc povedený. Asi to tak mělo být.“

Do hlasu se mu dralo dojetí, když to vyprávěl.

„Jo, jsem trochu dojatý.“

V dětství byl Holuša fotbalistou a chvíli orientačním běžcem, než se naplno upsal atletice, které později zcela propadl. Devětadvacetiletý muž s duší atletického perfekcionisty je přesvědčen, že jí musí dávat vždy sto procent, pokud chce dosáhnout na úspěchy.

V Praze při halovém evropském šampionátu 2015 jeho titulu aplaudovala zaplněná O2 Arena. Už z Istanbulu v roce 2012 si vezl světové halové stříbro a loni z Portlandu znovu. Zažil však i mnohem horší chvíle. Na venkovním evropském mistrovství v Curychu 2014 zkolaboval, odešly mu ledviny. V Amsterdamu 2016 ho diskvalifikovali. Letos se v hale trápil, zraněný a zklamaný.

Ale pokaždé se zase zvedl a bojoval.

„Vždycky se říká, že člověk se ze dna odrazí, když to tedy umí, ještě výš, než kde byl předtím. Nevím, asi jsem taková povaha, která to dokáže. Já nejsem vůbec svatej, ale jsem docela inteligentní člověk, abych si některé věci uvědomil. Taky si dokážu srovnat v hlavě, co chci. Důležité je, že mám pořád v hlavě vizi. Pořád si myslím, že jsem ještě neukázal, co ve mně je, a na co mám. Víte, mně to běhání neskutečně baví, je to můj život. To je důležité. Žádného metru, který uběhnu, nelituju. Já běháním žiju.“

Znělo to jako vyznání, upřímné a lidské. Holušovo vyznání lásky ke svému sportu.

Pak se v mysli ještě jednou vrátil ke svému kolapsu v Curychu.

„Ten už si nepřipomínám, nevracím se k němu. Vynahradím si to v neděli. Kolem nás se dějou daleko horší věci, tohle jsou proti tomu pořád ještě banality. Je to sport, taková věc mrzí. Ale myslím si, že to pořád není nic proti tomu, když je někdo vážně nemocný a už mu nejde pomoci.“