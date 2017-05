Podělal jsem to, strachoval se Hirt. Ale spasil se a pak opět exceloval

Chvíle, kdy se peloton 60 kilometrů po startu rozpojil, nebyly na obrazovkách vidět. Co se tedy stalo?

Tam jsem to docela podělal. Ani nevím, co se přesně stalo. Zastavil jsem, že se vyčurám, myslel jsem si, že na to může být dobrý moment. Jenže najednou se balík natáhl a já vůbec nevěděl, co se děje. Tak jsem se ani nevyčural, naskočil jsem hned na kolo, ale stejně jsem zůstal vzadu. Za zatáčkou vidím, že je před námi hrozně velká díra a my jsme celý tým zůstali za ní. Ze tří skupin, které se udělaly, jsme byli až v té třetí.

Sami jste ztrátu sjížděli? Pomohl vám nikdo?

Ne, nikdo. Celý náš tým tahal, nikdo jiný nepomohl. V jednu chvíli nám hlásili do vysílačky, že máme pět minut ztrátu. Tehdy jsem si říkal: To je konec, to jsem ale blbec. Byl jsem psychicky docela v háji. Nakonec jsme ale makali a dotáhli se zpátky.

V závěrečném kopci jste potom měl i mnohem víc sil než Dumoulin, který absolvoval podobnou štvanici.

Ale rozhodně bych neřekl, že to byla dobrá taktika, co jsem dneska udělal. (zasměje se). Něco podobného se mi stalo letos už na Katalánsku (tehdy se také po startu rozpojil peloton a Hirt dojel v poslední skupině mimo časový limit - pozn. red.), tak jsem měl v hlavě, že jsem to zase takhle podělal.

Zato na konci jste se opět mohl radovat z vrchařské formy, přijel jste na vrchol v Piancavallu společně s Quintanou a Nibalim, kteří usilují o titul.

Jo, to je určitě příjemné. V kopci už jsem se znovu cítil dobře. Když etapu nepokazím takticky, nebo neudělám nějakou hloupost, tak je to tady se mnou fakt dobré. Cítím, že nohy jsou dobré, dokonce bych řekl, že jsou etapu po etapě lepší. Mým nohám by možná prospělo, kdyby mělo Giro ještě další, čtvrtý týden.

S takovým návrhem by drtivá většina soupeřů nesouhlasila.

A moje hlava by taky nesouhlasila. Ta už by to určitě nechtěla.