V časovce bude důležité nepřepálit tempo. Což u mě nehrozí, říká Hirt

Jaký byl pro vás nedělní Blockhaus? Cítil jste se na tomto obtížném kopci už lépe než ve 4. etapě při stoupání na Etnu?

Blockhaus byl těžký, ale už to nebyla z mé strany taková bída jako v etapě na Etnu. V té jsem byl špatný už 80 kilometrů před cílem, ani nevím proč. Do kopce jsem potom najížděl popravenej. Ta Etna mi vůbec nevyšla. Na Blockhausu jsem se cítil mnohem lépe, i když ještě ne úplně optimálně.

Mohly být předchozí problémy na Etně způsobené i tím, že poprvé v kariéře jste jel na etapovém závodě horskou etapu hned po dni volna?

Nevím. Mně se nezdá, že by to zavinil volný den. Nemám s tím ještě tolik zkušeností, proto to nedokáži říci najisto. Ale nechce se mi věřit, že by mě tak moc rozhodil volný den po třech etapách.

Na Blockhausu jste nyní viděl z bezprostřední blízkosti hromadný pád Thomase, Yatese a spol. a vyhýbal se ležícím jezdcům. Zvládl jste tento manévr bez potíží?

Já v tu chvíli ani nepostřehnul, že se to vše stalo kvůli motorce. Viděl jsem jen hromadu lidí a vymýšlel, jak se jim vyhnout. Detaily jsem vůbec nepostřehl, dozvěděl jsem se je až po etapě.

Rozhodilo vás to z rytmu? Musel jste zpomalit, objet padlé cyklisty a potom zase rychle dorazit skupinu.

To vždycky rozhodí. Už se jelo dost ostře, každé šlápnutí navíc bolelo. Musíte zabrzdit a zase se rozjíždět, skupina se natáhne, dělají se díry. Pak přijedete pod začátek kopce, kdy silnice začne pořádně stoupat, tam za to ti na špici vezmou a vy vzadu musíte rychle doskakovat zpátky.

Movistar však v neděli nasadil ostré tempo na špici mnohem dříve, už před zmiňovaným pádem.

To ano. Určitě chtěli udělat ten závěr těžkým. Pokud se Nairo Quintana cítil dobře, tak jim prostě řekl, ať jedou co to dá a ať se snaží závod ostatním znepříjemnit. Jeho lidi tam vsadili dvoukilometrové špice a pak už si poradil sám.

Když jste poté při stoupání na Blockhaus odpadl ze skupiny favoritů, snažil jste se potom jet zbytek kopce stále svým tempem, nebo jste se chytal i některých skupinek?

Občas jsem někoho dojel, chvíli jel s ním, pak jsem mu zase ujel. Když odpadnete z první skupiny, je to potom hodně o morálu i o hlavě, jak moc ještě dokážete bojovat. Poslední čtyři kilometry už jsem se spíš přizpůsoboval, když jsem šlapal s Yatesem z Oriky a s Monfortem z Lotta, volil jsem tempo podle nich. Nebylo extra ostré, ani příliš pomalé, vyhovovalo mi.

Překvapilo vás, když se k vám najednou zezadu dostal Adam Yates?

Nevěděl jsem, že se předtím ocitl v tom pádu. Ale jakmile se u mě objevil, bylo mi jasné, že v něm zůstal.

Co si celkově myslíte o kupících se potížích s doprovodnými vozy a motocykly? Nejde jen o špatně zaparkované stroje, ale zároveň i o motocykly a auta, jezdící až příliš blízko u cyklistů, jak si přímo na Giru stěžoval například Rory Sutherland z Movistaru.

Na některých závodech je to fakt katastrofa a jinde pro změnu docela v pořádku. Na Giru jsou lidé ještě docela zkoordinovaní, není to s nimi až tak hrozné. Zato na menších závodech to bývá často opravdu nebezpečné, ti lidé mezi námi jezdí jak pomatení, nebo jedou na motorkách hned vedle nás, ani nezatroubí, takže se stejně nemůžou dostat dopředu a pořád se motají ve skupině mezi námi. Každopádně jde vždycky o velmi nepříjemný moment.

Tentokrát se z pohledu řidiče motorky jevila nešťastnou volba místa, kde zastavil, že? Právě tam se přece dalo očekávat, že před začátkem stoupání dojde k pozičnímu boji po celé šíři silnice.

Rozhodně. Na posledních 30 kilometrech by se mezi námi už vůbec neměli motat. Pro každého závodníka je v této fázi složité dostat se dopředu, i když se tam žádná motorka nepřiplete, natož takhle.

V celkovém pořadí Gira se pozvolna posouváte dopředu, nyní vám patří 26. místo. Takže první dvacítka, která by mohla být vašim vedlejším cílem, není zase až tak daleko.

Giro bude ještě dlouhé. Během volného dne jsem poprvé podrobněji nastudoval zbývající etapy a ten poslední týden vypadá hodně nepříjemně, takže už se na něj ani netěším tolik jako předtím. Je možné, že se do té dvacítky mohu dostat, ale stejně tak se mohu propadnout. Stát se může ještě cokoliv. Nějak to dopadne. My jsme neříkali, že první dvacítka je našim hlavním cílem. Vyhlásili jsme, že jedeme na etapy - a to ostatní uvidíme. Vedení týmu mě však zatím chce držet v závodě tak, abych nikde nic nevypouštěl, ani žádné závěry etap. Což mi zatím i trochu blokuje pokus o etapu z úniku.

S jedenácti minutami ztráty by už vás do něj přední týmy mohly pustit, ne?

Určitě. Ale jde také o to, že pokud pojedu celý den v úniku, mohu za to v dalších dvou dnech zaplatit a vypadnout z pořadí úplně. Ten poslední týden je však tady tak moc náročný, že v něm už nebudu mít strach do úniku jít. Tam jestli budete šlapat v hlavní skupině nebo v úniku, je už skoro jedno, když profil bude pořád nahoru - dolů.

Zatím je ještě třetí týden daleko. Jak se těšíte, či netěšíte na úterní dlouhou časovku?

Já osobně časovky moc rád nemám, ale možná to bude lepší než nějaká další stresová etapa, O volném dni jsem si byl její trasu projet. Prvních 25 kilometrů má jeden kopeček, ale jinak je docela dobrých. Posledních 12 kilometrů do cíle už naopak začne hodně kousat, je to táhlé nahoru a posledních pět kilometrů dost do kopce. Proto si myslím, že bude důležité nepřepálit tempo na startu. Což u mě nehrozí, já ho nikdy v časovce nepřepálím a jezdím ji spíš klidněji. Ale v případě těch, kteří v ní pomýšlejí na úspěch, tak ani když budou ztrácet na prvním mezičase, ještě to nebude vůbec nic znamenat.

Díky tomu, že jste v celkovém pořadí docela vepředu, odstartujete do časovky relativně pozdě. Může vám pomoci, že budete mít na mezičasech dobrý přehled, jak si stojíte?

Podle toho se zase až tak moc řídit nebudu. Pokud mi řeknou, že jsem momentálně šedesátý nebo osmdesátý, nehraje až takovou roli. Jestli chytnu v časovce další minutu nebo minutu a půl navíc oproti tomu, co bych chytnul, kdybych ji jel na úplný doraz, nebude z pohledu obtížného finále Gira v posledním týdnu hrát až takovou roli.