Od maturity ke stříbru. Tereza Fišerová, nová česká sportovní hvězdička

Vlastně je to nádherné jaro, kterým tak zdárně proplouvá. Nejprve se na Trnávce vítězně prosmýkla peřejemi české kvalifikace vodních slalomářů. Potom ji nezastavily ani nebezpečné „útesy“ v podobě maturitní komise. A když posléze doplula do mezinárodních vod, tak je Tereza Fišerová na mistrovství Evropy v Tacenu hned postříbřila.

Navzdory tomu, že hned do druhé finálové brány, protivody po obtížném skoku, se musela ve finále vracet.

Věřila jste v tu chvíli, že by to ještě mohlo na medaili klapnout?

Moc ne. Ale ta chyba ve dvojce mi kupodivu pomohla. Na startu jsem předtím byla docela dost nervozní, ale po té chybě jsem nervozitu ze sebe vypudila a dojela už finále v cajku.

Co se v té bráně přesně stalo?

Chtěla jsem ji zajet moc natěsno, což se nevyvedlo. Než abych tam dala krček a dostala padesátku za neprojetí branky, radši jsem ji objela.

Nebýt této ztráty, mohla jste dokonce poslouchat i hymnu coby mistryně Evropy...

Jenže já jsem sem jela s tím, že budu hodně ráda, když si vyjedu postup do finále. Takže když je z toho teď stříbro, trochu tomu ani nevěřím. Jsem za něj nesmírně šťastná. Trenér mi před závodem říkal, že pokud zajedu svoji hezkou jízdu, mohlo by to i na medaili klapnout. Ale je těžké udržet koncentraci po celou dobu. Naštěstí až na tu druhou bránu se mi to podařilo. A ten pocit je teď prostě úžasný.

JÁ TO ZVLÁDLA: Pohled na časomíru a... je to tam!

Byla jste v Tacenu nejrychlejší ve druhé kvalifikaci, potom i v semifinále. Překvapilo vás to?

Ona je tady docela těžká voda a já mám výhodu v tom, že se nebojím válců. Pádluju rychle, proletím je. Asi mi tedy ta zdejší voda vyhovuje, i když jsem na ní ani moc tréninků neabsolvovala. Předposlední soustředění v Tacenu jsem měla před maturitou, takže z něj nebylo nic moc.

Maturita jako by letos českým vodním slalomářkám přinášela štěstí. Kajakářka Amálie Hilgertová se těsně před ní poprvé kvalifikovala do národního týmu, vy jste si po ní pádlovala pro evropskou medaili.

No právě. Ty naše nervy se hodně upnuly na maturitu a díky tomu na ten závodní stres tolik nemyslíte. Ale hrozně velký podíl na mé medaili má i můj trenér. Přestoupila jsem do Dukly, pod svá křídla si mě vzal Lukáš Kubričan, trénuju u něj s klukama a je to super.

Mimochodem, jak dopadla ta maturita? Taky takhle dobře?

Jo jo. Za 4-3-2-2.

A ten nejméně vydařený předmět byl jaký?

Čeština.

Nyní se chystáte na vysokou školu?

Už jsem přijata na ČVUT, obor pozemní stavitelství. Zkusím, jestli to půjde se sportem dohromady.

Jste spíše matematický typ?

Rozhodně. Stoprocentně mám radši matiku než jazyky.

TAK SE SLAVÍ STŘÍBRO. Tereza Fišerová a její radost na vodě i na stupních vítězů,

Kategorie C1 ženy bude od her v Tokiu 2020 olympijskou. Co vše se tím změnilo?

To úplně nedokážu posoudit. Dokud nebyla, nepřikládala jsem jí až takový důraz, pořád mám hodně ve svém srdci kajak, na kterém taky závodím. Ale ten singl (kánoe) mě začíná čím dál víc bavit. Když se teď k tomu ještě přidala možnost startu na olympiádě, je pro mě najednou ještě lepší než ten kajak.

Už myslíte na Tokio?

Možná ho v hlavě trochu mám, ale ještě bych se k němu moc nepřikláněla.

Po mateřské pauze se před ním vrátí Kateřina Hošková, v minulosti mnohonásobná česká medailistka v této kategorii. Bude to s ní souboj generací o jedno olympijské místo?

Dá se to tak říci. Ale já doufám, že se opravdu vrátí. Protože bude úplně super s ní znovu bojovat.