4 x 2 = 1. S tou rovnicí jsem maximálně spokojená, jásá zlatá Erbanová

Jak vám znělo, když hlasatel při vyhlášení vítězů oznámil: Karolina Erbanová, mistryně Evropy?

Já vlastně vůbec nevím, já jsem furt taková... Já nevím... Zní to úžasně. Jsem teď v takovém snu.

Vyplašená?

No. Já si ani neuvědomila, že mi budou hrát hymnu. Najednou se divím, proč si všichni na tribunách stoupají, co to dělají. Pak jsem na začátku zapomněla slova. Ale bylo něco úžasného takhle vidět vlajku a slyšet hymnu. Ohromně jsem si ji užila. Slýchala jsem ji, když tam nahoře byla Martina, ale teď jsem tam stála já. Úžasný zážitek.

Kdysi i vám hymnu hráli, když jste vítězila na juniorském mistrovství světa. Ale to bylo úplně jiné, že?

To teda. Hráli mi ji v Seinäjoki, bylo tam asi minus patnáct a otevřený stadion, stála jsem celá navlečená a na vlajku skoro ani neviděla. V téhle atmosféře v Heerenveenu, před těmi fantastickými fanoušky, je to úplně něco jiného, jedinečný zážitek.

Věřila jste po prvním dnu, že můžete být zlatá?

Je to sprint a stát se může všechno. Ale první den mi vyšel úžasně. Věděla jsem, že zopakovat ho bude hrozně těžké, ale že když se k němu co nejvíc přiblížím, mohlo by to vyjít.

Pak jste projela cílem tisícovky a hned jste věděla?

Chvilku jsem hledala, kde svítí na tabuli celkové pořadí - pak jsem u mého jména uviděla jedničku a byla jsem moc šťastná, protože Jorien (Ter Morsová) zajela předtím vážně dobrý čas, o hodně lepší než já včera na tisícovce. Tak jsem si před ní říkala: Musím do toho šlápnout, ty body potřebuji nahnat. Poslední kolo po třech posledních startech bolelo. Ale jsem ráda, že jsem to ustála psychicky. Byla to pro mě úplně nová situace.

Cloumala s vámi v noci na dnešek nervozita?

V noci ne, protože jsem si do hlavy nepouštěla žádná čísla. Ve sprintu se situace může rychle změnit, což jsem si velmi dobře uvědomovala. Ale když jsem byla v čele i po nedělní pětistovce, tak jsem už byla nervózní. Šla jsem na led a říkala si: Nedělej nic extra, je to normální závod. A za pár minut už budeš vědět, jak dopadne. Také jsem si dodávala odvahu, že na to mám: tři závody jsi už zajela, tak ještě dvě kola, to nic není.

Vaše matematika nakonec zněla: čtyřikrát dvě rovná se jedna. Čtyři druhá místa v jednotlivých závodech vás vynesla k celkovému vítězství.

Já matematiku neměla nikdy ráda, takže s touhle rovnicí jsem maximálně spokojená.

Kam si medaili vystavíte?

Mám všechny v Česku. Dám je k těm juniorským a ke dvěma dvěma bronzovým z mistrovství světa.

Je pro vás i zadostiučiněním po posledních letech, kdy byla vaše kariéra tak trochu nahoru dolů?

Ano. První rok po příchodu do Nizozemska jsem udělala dvě bronzové medaile, minulý rok jsem se zato trápila s materiálem a nesedělo mi ani bruslení. Na podzim jsem udělala krok zpět, nejela jsem kvůli zdravotním potížím ani na první dva Světové poháry, dala jsem se dohromady. A teď jsem moc ráda.

Jde tedy i o titul, který vás nakopne k dalším úspěchům?

Být mistryní Evropy je krásné. A ta budoucnost... To se uvidí. Teď se musím nejdřív trochu oklepat tady z toho všeho.

Už myslíte také na olympiádu v Koreji?

Poslední dva roky před olympiádou, to jsou už vždycky takové malé krůčky a malé testy směrem k olympiádě. Všichni sportovci ji už v hlavě mají. Snažíte se šplhat nahoru, sbírat zkušenosti. Já jsem ráda, že v téhle sezoně nahoru šplhám. Šampionáty mi většinou v minulosti vycházely na dobu, kdy se cítím nejlíp. Ale nechci rozhodně nic uspěchat.

Letos přijedete na sprinterské mistryně světa coby nejlepší Evropanka. Jaké ambice máte tam?

Svět je trochu jiný, přibudou silné Američanky a Asiatky. Ale právě teď se cítím hodně dobře. Chce to jen trochu si odpočinout.