Bárta o úniku: Dojížděl jsem si to sám. Ale pak už jsem byl na šrot

Jak se po vyčerpávají královské etapě vyhecujete, aby vaše nohy chtěly hned následujícího dne šlapat v úniku?

Já to prostě dneska chtěl zkusit, protože to byl typ etapy vhodný pro únik. Myslím, že zítra to bude naopak v krátké dolomitské etapě hodně rychlé. V pátek je potom dojezd na kopci a ani sobota mi podle itineráře nepřipadala, že by v ní byla na únik šance. Zkoušel jsem to s ním už minulou neděli, v té etapě jsem asi taky nechal na trati hodně sil, které mohly dneska chybět, ale to se nedá nic dělat.

Tentokrát šlo o mimořádně početný únik, v němž se ocitly čtyři desítky cyklistů.

A několik stájí v něm mělo tři i čtyři lidi.

Vy jste byli z Bory dva.

Byli, ale ten druhý - José Mendes - se spíš vzadu jen vozil a nic moc nedělal, takže tam potom kdesi i zůstal viset. Já na to byl z týmu víceméně sám a musel jsem si ty přede mnou asi třikrát nebo čtyřikrát i sám dojíždět.

Přesto jste v popředí „přežil“ několik selekcí skupiny.

Ale pak už jsem byl na šrot zničený, takže deset kilometrů před cílem jsem odpadl na takovém brdku. Skupina se tam rozdělila, já byl úplně na kaši a zůstal jsem v její druhé půlce. A teď jsem momentálně opravdu sešrotovaný.

Letos vám v Boře dobíhá smlouva. Dalo by se říci, že vlastně jedete i o tu další?

To teprve uvidíme, co bude příští rok.

Jednal jste s Borou o možném prodloužení?

Ne, zatím jsem to neřešil.

A existuje šance, že by vás tým letos vyslal ještě na jednu Grand Tour?

S Tour rozhodně vůbec nepočítám, na ní budou Sagan a Majka, vyberou si k sobě lidi a ten zbytek budou Němci. S tím nic nenadělám. Po Giru bych měl jet v červnu Kolem Švýcarska a potom nejspíš dostanu v červenci volno. Co se týče Vuelty, to zatím nic nevím, na srpen jsem ještě žádný plán nedostal.