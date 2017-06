Těhotenství vzalo Rosenbaumové národní tým, na ME přesto bude

Že jedna z nich vylučuje tu druhou? To ji nermoutí, bere je s nadhledem příjemného očekávání. „Za obě jsem ráda a jsou to pro mě šťastné události. Tak dobré zprávy mohou přicházet i častěji,“ komentuje obě novinky basketbalistka hradeckých Lvic.

Ta která má navrch, se týká jejího těhotenství. Ta která ji také potěšila, ale kterou kvůli zprávě první nevyužije, přinesla sdělení, že ji trenéři českého národního týmu vybrali do kádru připravujícího se na letošní evropský šampionát, tedy o naději zahrát si o evropský titul nejen v Česku, ale přímo v Hradci, kde už léta působí.

„Zklamání, že o nároďák přijdu? Tak to neberu. Staly se věci, které se asi měly stát, je to život,“ říká basketbalistka, která ale o evropský šampionát tak docela nepřijde. Spíše naopak, bude v centru dění možná víc, než kdyby se jí podařilo získat místo v českém týmu. Podílí se totiž na organizaci hradecké části šampionátu.

„Na některých věcech pro Českou basketbalovou federaci se podílím už delší dobu, a tak mě oslovila, zda bych měla zájem i o šampionát. Návaznost na to, že hrát nebudu, to nemělo,“ uvádí s vysvětlením, že tato nabídka přišla dlouho před tím, než se její jméno objevilo v nominaci národního týmu,

Při prvním soustředění v Lázních Bělohradě figurovalo její jméno v kolonce zraněných. Teprve po několika dnech se ukázalo, co za jejím „zraněním“ bylo. „Chtěla jsem mít jistotu od lékařů,“ říká.

Teď už ji několik týdnů má a přestože je se svým budoucím mateřstvím stále ještě na začátku, už má v hlavě i to, že se k vrcholovému basketbalu vrátí. Neskrývá reálnou naději, že ji pauza vyjde jen na příští sezonu, kterou pochopitelně vynechá: „Všechno je tak, jak má být. Termín mám v prosinci a do další sezony tak bude dost času.“

Míní, že hrát basketbal jako matka dítěte se dá zvládnout. Ostatně příklady několika hráček, které se ke sportu jako matky vrátily, ji v tom utvrzují. „Třeba Milena Prokešová to v Trutnově zvládá i s dvojčaty,“ říká sedmadvacetiletá basketbalistka. Stříbro v lize s hradeckými Lvicemi, nominace do národního týmu a teď blížící se mateřství - běh událostí jí rok 2017 dělá velmi příjemným. „Musím říct, že zatím to je rok opravdu krásný,“ netají spokojenost Klára Rosenbaumová.