Kreuziger o Tour: Tři horské etapy po sobě by líp ukázaly, kdo na to má

Přečkali jste i závěrečnou etapu do Paříže a Simon Yates si došel pro bílý dres. Jaká to tedy byla pro Oriku Tour?

Našim cílem bylo být v první desítce a mít bílý dres, což se povedlo. Možná nám chybělo jen etapové vítězství, ke kterému jsme byli blízko s Keukeleirem těsně před koncem Tour. Ale jinak si v Orice cení, že se jim na Tour podařilo získat bílý dres druhým rokem po sobě. Poté, co jej stáj získala loni s Adamem Yates, tak nyní i se Simonem. Dokázal, že i do té vyrovnané desítky na Tour patří. A celkově má Orica do budoucna lidi, kteří mohou být na Grand Tour opravdu dobří.

V roli Yatesova poradce jste cítil, že vám věří víc a víc?

To ano. I díky tomu, že jsem s ním bydlel na pokoji. Hodně jsme se v posledním týdnu bavili. Když šlo do tuhého a párkrát ztratil čas, snažil jsem se ho psychicky podpořit, aby zůstal na dobré vlně.

Jak? Například i vlastními vzpomínkami na třetí týdny Tour, při nichž jste v minulosti trpěl, přesto jste pak v závěrečné horské etapě dokázal zvrátit běh věcí?

Právě. Dokázal jsem se dokonale vžít do Simonovy kůže a do pocitů, jaké zažívá, když nějaký čas ztratí.

Sám jste v minulosti na Tour bojoval o bílý dres a na Giru 2011 jste jej jako historicky jediný Čech i získal. Je nyní konkurence v této kategorii větší než tehdy?

Myslím, že ne. V mé době o něj bojovali vždy dva nebo tři lidé. Teď se ten souboj také vykrystalizoval na dva, na Simona a Meintjese z týmu Emirátů.

V porovnání s vašimi sedmi minulými starty na Tour byste tu letošní ve svém žebříčku obtížnosti zařadil kam?

Rozhodně nebyla jednoduchá. I mnohé etapy, které vypadaly na papíru jednoduše,,byly kvůli rychlosti, jakou peloton jel, opravdu hodně náročné.

V průběhu Tour jste se zmínil, že jste udělali chybu, když jste před závodem poněkud experimentovali s vaší přípravou. Vrátíte se tedy příště k osvědčeným metodám?

Možná že nějaká změna přijde. Chtěl jsem letos vyzkoušet něco nového, ale o dva týdny jsme formu nevychytali. Vždycky v minulosti jsem přijel na Tour připravený, tentokrát to nevyšlo. Až ve třetím týdnu jsem se rozjížděl. Už teď se těším na klasiku v San Sebastian (worldtourový závod příští víkend).

Na ní se budete moci vrátit do pozice cyklisty, jedoucího závod na sebe a vlastní výsledek?

Když už se do formy zase dostávám, byla by škoda to nevyužít. Ten závod mi sedí a mám ho rád.

Pokud se ještě vrátíme k itineráři letošní Tour, který byl poněkud neobvyklý, jak byla podle vás poskládaná?

No, dneska jsem slyšel, jak sportovní ředitelé od Bardeta říkali, že aby ji Bardet vyhrál, měla by být postavená ještě trošku jinak, ale to nevím, jak by si to představovali.

Třeba by chtěli ještě víc ubrat už tak osekaných časovkářských kilometrů.

Přitom v minulosti tam skoro vždycky bývala časovka čtyřiceti nebo padesátikilometrová, a často navíc ještě i týmová. Každopádně ale byla letošní Tour byla poskládaná zajímavě, i když v televizi to tak pokaždé třeba nevypadalo. Lidé si musí uvědomit, jak ty etapy probíhaly, jak byly rychlé a stresující. Přesto bych se nebránil tomu, kdyby se Tour vrátila k tomu, aby v posledním týdnu byly tři dny v kuse v horách a ne jen dva, protože při dvou si dokáží jezdci víc orazit. Pokud naopak pojedeme tři horské etapy po sobě, mnohem lépe to ukáže, kdo na to má a kdo má natrénováno.



Chris Froome je počtvrté šampionem. Podle vás zaslouženě?

Určitě. Platilo, co jsem říkal už loni, že Froome umí lidi kolem sebe dirigovat a koordinovat, aby v nejdůležitějších etapách byl v těch nejlepších podmínkách. I když rozdíly byly malé, vyhrál zaslouženě. Dokázal se vyrovnat i s krizovými situacemi. Názornou ukázkou bylo, jak si dojel ztrátu, když měl v Alpách v kopci defekt.

Jeho soupeři naopak měli ze Sky až takový respekt, že často se o útoky ani nepokusili?

Sky to umí tím svým tempem znepříjemnit každému, z toho se pak špatně nastupuje, protože každý zvažuje, jestli do toho má jít nebo ne. Navíc Sky to má zmáknuté i tak, že se nenechají rozhodit, když jiný tým nastoupí. Oni vědí, že když vjede na špici třeba AG2R, vydrží to zostra třeba deset kilometrů a pak už ne.