Báječný návrat. Kresta si v dramatickém finiši vyjel bronz

„Být na Barumce na pódiu chce hodně odvahy. Kdo v autě nesedí, neumí si představit, jaké tempo se jede,“ upozornil Kresta, který zářil úsměvy v cíli i během závodu. Stejně jako jeho spolujezdec Petr Starý, jenž ho ve Škodě Fabii R5 doplňoval.

Na třetí příčku poskočili až v úplně poslední rychlostní zkoušce. Před úsekem s názvem Košíky, který měřil lehce přes 22 km, Kresta ztrácel na svého švagra Tomáše Kostku ve stejném autě 3,1 vteřiny. Bylo to doslova kdo s koho.

Kresta nasadil pekelné tempo a zkoušku vyhrál. Kostku pokořil o 6,1 vteřiny a celkově jej přeskočil o nicotné tři vteřiny.

„Nebudu sprostý, ale odvážil jsem se k něčemu, co jsem udělat nechtěl,“ upozornil Kresta. „Na poslední erzetě jsem to zkusil. Ostatně bych to ani nebyl já, kdybych to nezkusil.“

Kostka, který závodí jen výjimečně, mu v cíli sportovně potřásl pravicí. „Naštvaný nejsem,“ líčil. „Po sobotě, kdy nás trápily technické problémy, jsem byl rád, že jsem vůbec dojel. Navíc poslední zkoušku jsme dokončili po defektu. Jinak bych to ustál,“ nepochybuje.

Jedno je jisté. Až se ti dva spolu s rodinami potkají, žádná tichá společnost nehrozí.

„Tomáš to přežije,“ pousmál se Kresta. „Fakt jel skvěle. Kdyby měl nějaký kvalitní program na celou sezonu, byl by silný.“

Krestův návrat na soutěžní tratě představoval událost víkendu. Fanoušci jej stále milují jako v dobách, kdy jezdil mistrovství světa v továrním týmu Fordu, a dávali to hlasitě najevo. Kdykoliv projel kolem nich, ozvala se bouřlivá reakce.

„V autě člověk nic neslyší. Ale účast v závodě byla fantastická, mělo to náboj,“ podotkl Kresta.

V úvodu druhé etapy, kdy jej Kostka přeskočil, prohlásil, že na rally je možná už starý. Ale jako by tím jen chtěl ukolébat soupeře, aby mohl zaútočit.

„Dlouho jsem v tom neseděl. Mohl jsem říct, že se svezu a testuji. Ale postupně jsem sbíral sebevědomí a zrychloval jsem,“ popsal.

Původně to vypadalo na rodinný souboj o čtvrté místo. Ovšem odstoupení do té doby třetího Václava Pecha kvůli dvojitému defektu v polovině závěrečné etapy dalo bitvě nový náboj.

„Nechci se vracet k poslední zkoušce, ale na onboard (záznam z auta - pozn. aut.) se určitě dívat nebudu. Zahodím ho,“ tvrdí Kresta.

Nakonec jej ani nemuselo mrzet, že hned v úvodu sobotní etapy dostal desetivteřinovou penalizaci za pozdní příjezd do časové kontroly.

„Přijeli jsme tam pět vteřin před koncovou minutou, ale slečna, co tam seděla, se časomíře nevěnovala. Všimla si jí až po uplynutí limitu a napsala nám penalizaci. Nebyl to moc příjemný vstup do závodu,“ přiznal. „Nakonec nehrála roli. Ale kdybych kvůli tomu přišel o placku, asi bych neusnul.“

Nejen Krestovy fanoušky teď zajímá, jestli bude v závodění pokračovat. Svým výkonem na Barumce, ale i předtím začátkem prázdnin na Bohemii upozornil, že stále patří do úzké tuzemské špičky.

„Domluvili jsme se na dva závody. Co bude příští rok, to neřeším,“ poznamenal Kresta.