Další nepříjemný soupeř: bolavá záda. Co bude dál s Berdychem?

Pro dravce Chačanova to byla jedna z nejcennějších výher kariéry; další znamení toho, že zítřky se lesknou jako výlohy pařížských kaváren, zalité raně červnovým sluncem. Pro Berdycha to byl další nepříjemný pád. Sestup nekončí.

„Nedokázal jsem mu být řádným soupeřem,“ uvedl. Problém číslo jedna: Chačanov sám. Problém číslo dvě: bolest v bedrech. „Je to součást sportu, zvlášť tenisu. Pár dní je to lepší, pár dní horší. Jako bohužel dnes,“ pronesl Berdych.

Těla vrcholových sportovců podstupují enormní zátěž, tenis nevyjímaje. Berdych hodlá vše konzultovat s profesorem Pavlem Kolářem: „Dáme něco dohromady, abych se dal do kupy. Takový tenis nemůžu hrát. Já potřebuju být ten, kdo diktuje tempo, kdo hraje razantně.“

Berdych už v Paříži zažil i horší roky, celkem pětkrát tu padl hned v 1. kole. Ale také tu byl loni ve čtvrtfinále – což žebříčkově znamená ztrátu dalších 315 bodů.

Ne, ještě to není vyloženě na paniku. Při pohledu na „live“ pořadí se zdá takřka jisté, že ze současné 14. příčky spadne, ale nemusí to být razantní. Před mnohými pronásledovateli má dostatečný odstup, pokud oni vyloženě nezazáří. Horší může být příští grandslam: na Wimbledonu 2016 došel až do semifinále, což značí 720 bodů k obhajobě.

Lehkost zpětných soudů

Berdychova spolupráce se superkoučem Goranem Ivaniševičem zatím na výrazné úspěchy čeká. O US Open a část podzimu přišel kvůli akutnímu zánětu slepého střeva a následné operaci. Na Australian Open měl vyloženě pech na los a od vracejícího se Rogera Federera dostal krutou lekci ve 3. kole.

Tituly nepřicházejí, ale to neznamená, že vše je špatně. Letos zvládl dojít do semifinále v Dauhá a Rotterdamu a do finále v Lyonu. Tedy na turnaji těsně před startem Roland Garros, kde teď Berdych vypadl ve 2. kole a jeho finálový přemožitel Jo-Wilfried Tsonga ještě o fázi dříve. Že by špatný tah? Neprozřetelně zvolený program pro tělo?

„Zpětně se všechno soudí lehce,“ uvedl Berdych po vyřazení. „Chtěl jsem odehrát nějaké extra zápasy, to se mi v Lyonu povedlo. Z tohoto pohledu šlo o dobrý týden.“ Před Wimbledonem hodlá hrát ve Stuttgartu a Queensu. „Zatím to platí.“

Berdychovo spojení s chorvatským bonvivánem má zřejmý cíl: konečně naplno prorazit. „Trefit“ velký turnaj, nejlépe některý ze čtyř nejdůležitějších. Komplikací je, že s nižším a nižším nasazením přicházejí těžcí soupeři čím dál dřív.

A v Paříži se k nim ani nedostal.