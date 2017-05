Berdych: Dost věcí se teď mění. A mladí to dělají sakra nepříjemné

Jo-Wilfried Tsonga, Berdychův finálový přemožitel z Lyonu, se nečekaně těžce přetahoval s Argentincem Olivem. Že by zátěž předchozích dnů?

„Záleží, s jakým úmyslem člověk na turnaj jede. Když tam pojedete jenom proto, že musíte, může to mít negativní vliv. Já jsem chtěl hrát zápasy, což jsem si splnil,“ říká Berdych. „Málem to dopadlo nejlíp, jak mohlo, mohl z toho být další titul. Škoda. Ale pro mě to bylo spíš spojení tréninku a přípravy, abych se tu cítil co nejlíp.“

Na Roland Garros odehrál dva výtečné sety a Němce Jana-Lennarda Struffa nakonec zdolal 6:1, 6:1, 4:6 a 6:4.

Vypadalo to na bleskovou jízdu. Co ji prodloužilo?

Za stavu 3:2 jsem ve třetím setu servíroval a měl výhodu. Rozhodčí udělal jedno sporné rozhodnutí a místo toho, aby to bylo 4:2, se mu podařilo srovnat. Pak zahrál dobře, už neměl co ztratit a hrál hrozné riziko. Škoda, že jsem zápas nedorazil ve třech, ale čtvrtý set jsem měl pod kontrolou.

Jste tedy se startem spokojený?

Vždycky můžete udělat něco líp, to je bez debat. Ale celkově fajn zápas. S ním to může být hodně těžké, ale podařil se mi vstup i čtvrtý set.

Teď vás čeká 21letý Rus Chačanov, žebříčkově podobně postavený jako Struff...

... ale dneska žebříček není žádný ukazatel. Hlavně v případě mladých borců, co se derou nahoru a hrají hodně nebezpečný tenis. To je případ Chačanova. Taky hraje hodně agresivně, nebude to vůbec jednoduché. Párkrát jsem s ním trénoval, vím, co od něj čekat.

Proč jste se vlastně před Roland Garros rozhodl hrát v Lyonu?

Chtěl jsem odehrát co nejvíc zápasů a mít relativně příjemný týden. Tohle je na přípravu jeden z nejmíň populárních grandslamů: člověk moc času nedostane, musí jezdit po různých klubech, na tréninky to není nic příjemného. Lyon byl skvělý – hotel hned vedle kurtu, pět minut pěšky, příjemné prostředí. Dobře vložený týden.

Jste tu nasazená třináctka, v Austrálii jste ještě byl číslem 10. Jak byste období mezi dvěma grandslamy popsal?

Samozřejmě jsem zažil lepší. Tak to je. Člověk na něco byl zvyklý, ale takhle to nebude pořád; musíte si to zasloužit, vybojovat, uhrát si to sám. Jo, nebylo to ideální. Takové, na co jsem byl zvyklý v předchozích letech. Ale ono se taky docela dost věcí mění. Je tu dost nových kluků, co se derou nahoru a dělají to sakra nepříjemné.

Takže nelze nereagovat?

Má to dost vliv. Nejdůležitější je, že se mi daří být pořád fit a zdravý, abych mohl sezonu absolvovat celou. Podstatné bude to, co mě čeká v druhé půlce, tu jsem loni odehrál hodně špatně. Musíte se soustředit i na ten zbytek, nejen vidět dalších pár týdnů.