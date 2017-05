Roland Garros: Delpo se vrací vítězně, nasazená sedma Kontaová končí

Šestadvacetiletá Britka získala úvodní sadu po skvělém výkonu hladce za 25 minut. Ve druhém setu ale soupeřka, jež momentálně figuruje na začátku druhé stovky světového žebříčku, vyrovnala hru a po dvou hodinách a 18 minutách dotáhla zápas k překvapivému postupu. Proti hráčce z elitní desítky pořadí WTA uspěla poprvé v kariéře.

První vítězství po pěti letech oslavil na francouzské antuce Juan Martín del Potro. Argentinec, jenž na Roland Garros naposledy startoval v roce 2012, kdy došel do čtvrtfinále, porazil krajana Guida Pellu 6:2, 6:1, 6:4.

Někdejší vítěz US Open, kterého v minulých letech omezovaly problémy se zápěstím, přitom potvrdil svůj letošní start teprve v pátek poté, co ho na turnaji v Lyonu trápily bolesti ramene a zad. Dnes ale žádné stopy zranění na jeho výkonu patrné nebyly, v duelu s Pellou si pomohl třinácti esy a za necelé dvě hodiny postoupil do 2. kola.

Hladký vstup do turnaje má za sebou i osmnáctý nasazený Nick Kyrgios. Australský bouřlivák udržel v duelu s Philippem Kohlschreiberem až na jeden výstup s hlavním rozhodčím emoce pod kontrolou a německého tenistu porazil 6:3, 7:6, 6:3. Dál jde i turnajová pětka Jelena Svitolinová, ukrajinská tenistka vyřadila Jaroslavu Švedovovou z Kazachstánu 6:4, 6:3.