ON-LINE: Kvitová se v Paříži vrací po těžkém zranění. Začala skvěle

Je to symbolické. Petra Kvitová se vrací po pěti měsících od vážného zranění levé ruky, ve které drží raketu. A utkáním proti americké tenistce Julii Boserupové načne hlavní program francouzského grandslamu. První kolo na kurtu Philippa Chatriera začíná v 11 hodin.

„Ne každý věřil, že budu hrát znovu tenis,“ vyprávěla Kvitová na speciální tiskové konferenci reportérům. Přímo v Paříži tak v pátek potvrdila svou účast.

„Vím, že je to grandslam, ale pro mě je to v tuhle chvíli ještě něco víc. Hlavně až budu zase zpátky na hřišti. Navíc platí, že sedět dva týdny doma a jenom trénovat, to by nebylo ku prospěchu po psychické stránce, pokud bych tady mohla teoreticky hrát. Beru to tak, že můžu hrát a musím někde začít. Proč to oddalovat, když už to tak nějak jde,“ svěřila se dvojnásobná vítězka Wimbledonu, jež na pařížské antuce dokráčela nejdál v roce 2012 - do semifinále.



Los rodačce z Fulneku přisoudil pětadvacetiletou Američanku Julii Boserupovou. Aktuálně 86. hráčka žebříčku WTA má letos vyrovnanou bilanci 12-12, na antuce poté 2-3. V Madridu ani v Římě neprošla kvalifikací, naopak ve Štrasburku vypadla v prvním kole s Portoričankou Puigovou, když uhrála jediný game.

Na okruhu nastupuje od roku 2010. S Kvitovou se ještě nikdy nestřetla.