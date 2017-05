Kouč Kvitové: Neskutečné, klobouk dolů před Petrou. Šla si za výhrou

Nejprve jim spolupráci zamezila únavová zlomenina. A pak se na konci loňského roku stala šílená událost: Petru Kvitovou přepadl neznámý muž a nožem jí pořezal všechny prsty na levačce, tenisově dominantní ruce. Uzdraví se? Bude hrát tenis?



Odpovědi jsou známy od nedělního poledne v Paříži. „Klobouk dolů, jak se s tím vypořádala,“ řekl kouč Jiří Vaněk po výhře 6:3, 6:2 nad Američankou Boserupovou. „Od začátku si za tím šla. Je to pro mě neskutečné.“

Měl jste čas na trenérský pohled, či převažovaly emoce?

Spíš emoce. Ale bylo divné, že jsem byl klidný. Normálně bývám trošku nervóznější. Hlavně jsem jí přál, aby to udržela psychicky a nesložilo ji to. Měl jsme strach, jak to přijme. Ale ona hrála, jako by se nic nestalo.

Byl to strojový výkon, že?

Přesně tak. Zápas si nešla užít, to jsem tady už říkal před startem turnaje. Šla vyhrát. A splnila to.

Šlo to znát už při rozehrávce? Hecoval jste ji?

Tu hrála výborně, už byla do sebe uzavřená. Byl to náš první zápas, snažil jsem se spíš mluvit míň, abych něco nezkazil, než abych měl velký proslovy.

Budete teď mít už víc času ryze na tenis, když je ten nejsledovanější duel za vámi?

I kvůli tomu jsme sem do Paříže přijeli. Nevím, jak teď Petra cítí ruku; jestli jsou nějaké změny, když přišla nervozita, kterou v tréninku nemáte. Uvidíme, ale musím to zaklepat - všechno vypadalo dobře. Budeme moci přidávat a přidávat, až bude v top formě.

Bylo z vašeho pohledu něco špatně?

Nějaký deblík (dvojchyba) tam byl. Bylo vidět, že ji ruka občas nepodržela, že byla v některých momentech slabší. Ale když do toho šla, hrála hodně agresivně. Když míč trefila správně před sebou, dávala stejnou bombu jako předtím.

Dvojchyby vykompenzovala spoustou es, byl jste spokojen?

Podání perfektní. Hráče poznáte podle toho, že když potřebuje, tak většinou dobře zaservíruje. A ona v sobě sílu našla a v důležitých okamžicích zahrála správné věci.

Premiéra je za vámi. Co dál? Roste s jídlem chuť?

Ne, ne, ne. Ani jsem se poctivě nekoukal, kdo by mohl přijít ve druhém kole. Půjdu to teď zjistit, abych šel okouknout soupeřky. Je dobře, že bude mít Péťa dva dny volna, kvůli tomu jsme rádi, že hrála už v neděli. Od zápasu se bude odvíjet naše příprava.