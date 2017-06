TENIS ON-LINE: Halepová proti Ostapenkové získala první set

Simona Halepová už atmosféru finále pařížského grandslamu okusila. Před třemi lety ale na trofej Suzanne Lenglenové nedosáhla, s Marii Šarapovovou padla ve třech setech.

Nyní je ale pětadvacetiletá Rumunka zpět. A možná v životní formě.

V Paříži na cestě do finále ztratila pouze dva sety. Navíc, když v semifinále přetlačila Češku Karolínu Plíškovou 6:4, 3:6 a 6:4 znovu se přiblížila svému velkému cíli - ze čtvrté příčky žebříčku se může stát od pondělí světovou jedničkou. Chybí už jediná věc - ovládnout sobotní finále.

„Je to skvělý pocit. Cítím, že celý turnaj hraji kvalitní tenis. Věřím, že ve finále budu ještě silnější. Budu to potřebovat,“ uvědomuje si Halepová, jež pasována do pozice jasné favoritky.

To Jelena Ostapenková hraje na Roland Garros teprve podruhé. Dvacetiletá Lotyška si loni odbyla premiéru, do druhého kola se však neprobojovala. Letos je vše jinak.



„Zvládla jsem náročný zápas v prvním kole, což mi dodalo potřebné sebevědomí,“ zamyslela se Ostapenková, jež se do finále majoru dostala vůbec poprvé.



„Samozřejmě jsem nervózní, ale je to skvělý pocit. Je to velký den, velký zápas a já jsem na něj připravena,“ hlásí tenistka, jíž na světovém žebříčku patří 47. příčka.

Lotyšsko reprezentoval v posledních fázích turnaje v Paříži naposledy Ernest Gulbis, jenž před třemi lety vypadl až v semifinále. Ostapenková národní maximum dokázala ještě posunout.

„Tenis aktuálně není v naší zemi příliš populární, protože je to drahý sport,“ vysvětluje Ostapenková, první nenasazená žena, jež došla až do finále Roland Garros, od roku 1983, kdy se to podařilo Mimě Jaušovecové. „Myslím si, že až se vrátím domů, získám hodně pozornosti.“

Mladičkou tenistku zdobí především skvělý forhend, navíc na cestě do finále přidala v šesti zápasech neuvěřitelných 245 vítězných úderů.

„Zlepšuju se zápas od zápasu,“ všimla si Ostapenková.



Zajistí dlouhé výměny a výborná obranná hra Halepové grandslamový titul? Nebo se bude radovat nezkušená Ostapenková, jež preferuje útočný tenis?

Klání na kurtu Philippa Chatriera začíná v 15 hodin.