ON-LINE: Postoupí Veselý v Paříži do osmifinále? Hraje proti Bautistovi

Veselý se už v Paříži o jedno překvapení postaral, když hned v prvním kole vyprovodil z kurtu 14. nasazeného Jacka Socka ve třech setech 7:5, 7:5 a 6:3. Proč by to nemohlo vyjít i nyní?

„Bude to pekelný zápas. On je velmi nepříjemný hráč, atypický Španěl. Navíc velmi inteligentní hráč, ví přesně, kdy, co a kam zahrát,“ říká aktuálně už jediný český zástupce mužského pavouku dvouhry.

V minulých utkáních se Veselý potýkal s mírným nachlazením a bolestmi krční páteře. Po středečním souboji s Britem Bedenem přiznal, že se po fyzické stránce cítí stále lépe. V zápasovém rytmu navíc setrval i během čtvrtečního programu, kdy společně s Romanem Jebavým prošli ve čtyřhře do třetího kola.

Případným postupem do osmifinále by Veselý vyrovnal své grandslamové maximum z loňského Wimbledonu.

Během pátečního programu se také představí obhájci titulu Novak Djokovič a Garbine Muguruzaová. V cestě pro svou „La Decimu“ pokračuje i Rafael Nadal. Do třetího kola naskočí i domácí tenisté Lucas Pouille a Kritina Mladenovicová.