Veselý se léčí zázvorem a říká: Proč by průlom nemohl přijít v Paříži?

Hlas měl trochu zastřený, protože krom Socka musel Veselý soupeřit rovněž se svým tělem. „Před třemi dny jsem dostal nějakou virózu, bolí mě v krku i za krkem. Myslím, že je to trochu spojené i s tou nemocí,“ líčil – i proto jej mezi druhým a třetím setem na kurtu masírovali.

Ale na hře to znát nebylo, silného soka zdolal 7:5, 7:5, 6:3. „Teploty nemám, spíš bolesti v krku, rýmu, kašel. Doufám, že to nejhorší je za mnou. Mám dva dny na to, abych se dostal zdravotně do pořádku a byl stoprocentně připravený.“

Zpravodajství 2. den Roland Garros 2017

V Paříží je dost horko, do toho klimatizované prostory. Jak se při nachlazení chráníte?

Je to nepříjemné, je opravdu velmi dusno a teplo a tréninky jsou náročné. Snažil jsem se to trochu omezit, hrát jenom jednou – a pak rychle na hotel. Samozřejmě piju hodně čaje, do toho zázvor, prášky, vitamíny, všechno možné. Abych tělo maximálně ochránil. Doufám, se to bude jen lepšit.

Dál než přes 2. kolo jste tu nikdy nepřešel. Ale Brit Beden je nyní hratelný soupeř, ne?

Rozhodně. Ale nesmíme zapomenout, že má výbornou formu, vyhrál challengery, v Budapešti teď z kvalifikace udělal finále, má spoustu vyhraných zápasů i sebevědomí a pohody, nemá co ztratit. Ale já budu určitě v roli favorita.

Cítíte příležitost?

Můj tenis na antuce je v posledních týdnech opravdu kvalitní. Když se budu držet taktiky, kterou si s trenérem určíme, rozhodně šance mít budu.

Jestliže má sebevědomí Beden, co vy?

U mě je to vždycky takové nahoru-dolů; jsem opatrný říkat, že mám pohodu. Hraju na slušné úrovni. Všechny zápasy v posledních týdnech byly dobré, i když jsem některé prohrál. Na antuce se mi letos daří, jen je potřeba udělat nějaký průlom, trefit nějaký větší výsledek. Proč ne tady?

Úvod proti Sockovi vám musel pomoci, ne?

První zápas byl kvalitní, intenzivní, dlouhý. Dokázal jsem využít i výhodu míčů, co tu jsou pomalejší, pro něj bylo těžší pořád tlačit. Byl to velmi vyrovnaný zápas, třetí set už byl hodně o morálce: vydržet a zlomit ho. Proto byl tak důležitý brejk hned v úvodu. Nemám důvod být nespokojený a pokusím se do toho šlápnout dál.

Nedávno jste měnit rakety, pomáhá vám to?

Spíš to bude v hlavě: víc si věřím, víc si dovoluju. Našel jsem zpátky svoji hru, víc to liftuju, víc si výměny opracovávám, vytvářím si správné situace. Kdy do toho jít, kdy zvolnit, kdy to vyběhat... A také servis je relativně slušný, podávám daleko přesněji, mám vysoké procento. Takové hry bych se měl držet. Budu se na ní snažit pracovat dál.