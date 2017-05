Že jsem nejvýše nasazená? U holek to moc neznamená, soudí Plíšková

Proti Číňance Čeng Saj-saj byla v prvním setu dva míče od porážky, ale nedala se. „Mohlo to být lepší, ale jsem šťastná,“ líčila Plíšková po triumfu 7:5, 6:2. „Soupeřka byla na první kolo docela nepříjemná. Ne že bych byla nervozní, ale v některých pozicích, do nichž mě dostávala, jsem se necítila úplně nejlíp.“

Na antuce stále hledá cesty k úspěchu. Ale to nic nemění na tom, že v „live žebříčku“ WTA už je druhá na světě.

Řešíte to, byť jde jen o dílčí údaj a třeba Simona Halepová vás tu může přeskočit?

Samozřejmě jsem věděla, že jsem o dvojku hrála už v Římě. Doufám, že je to otázka času. Vím, že ty za mnou se budou snažit, Halepová má na antuce velkou šanci, před pár lety tu byla ve finále. Lehké to nebude, ale nebudu na to tlačit. Mám jiné cíle.

Cílem pro Roland Garros je poprvé projít do 3. kola?

To by bylo dobré prolomit – za těch pár let, co sem jezdím, se mi to nepodařilo. Loni jsem nepřešla ani první, tak aspoň teď úvodní krok... To je nejdůležitější, pak se může stát cokoli. Taky jsem o rok starší a zkušeností mám víc, hlavně na grandslamech.

Jaké to je být nejvýše nasazenou?

Zní to dobře, to jo, ale ani na tohle se určitě nebudu snažit myslet. Vím, že Kerberová nemá formu ani na antuce, já na ní ostatně taky nemám extrémní formu. Myslím, že u holek nasazení moc neznamená. Pokud tam nebyla Serena, která vždycky došla všude daleko, je to otevřené. Není to tak, že by se nasazená nedala porazit.

Zpravodajství 2. den Roland Garros

Mohou být vaše realistická očekávání výhodou?

Já už nemám žádná očekávání. Měla jsem ho na antuce pár týdnů na začátku a nedopadlo to úplně dobře. Snažím se o věci, které trénujeme – a buď vyhraju, nebo ne. Nebudu z toho dělat tragédii. Sice je to grandslam, ale nechci na sebe dávat tlak. Mám ho dost od ostatních lidí.

Od koho třeba?

Těch, co za mnou přijdou, je docela dost. Že hraju o světovou dvojku a možná o světovou jedničku; tím, že Kerberová vylítne všude. A že je grandslam a jsem druhá nasazená. Někteří lidi nevidí, že se hraje na antuce. Asi si myslí, že můžu vyhrát úplně všude a celý rok, ale takhle to úplně není. První tři měsíce jsem měla hodně dobré a spousta lidí si myslela, že to takhle bude navždycky.

Plíšková a její „taháky“ Ve chvílích, kdy šla její soupeřka za stavu 6:5 podávat, Karolína Plíšková přihlížející překvapila – vytáhla dvě strany papíru a četla si. Takový malý tenisový tahák. „Když nevím, co dělat, mám vždycky napsaných pár věcí a podívám se na ně,“ vysvětlila. A pomohlo to, první set vyhrála. „Jsou tam nějaké body, které se týkají taktiky. A vůbec mojí hlavy. Abych se soustředila na správné věci.“

K antuce vřelý vztah nemáte. I proto se váš tým v hledišti tak radoval?

Radost byla samozřejmě velká, i u mě. První kola nejsou lehká, párkrát se mi podařilo takový zápas prohrát. Na betonu by to asi bylo něco jiného, jenže jsem furt na antuce. Každý zápas, co tady vyhraju, je pro nás dobrý.

Pomáhá vám aspoň aktuálně takřka letní počasí?

Jo, je to o hodně lepší. Loni to pro nás s touhle hrou nebylo úplně ideální, víc šancí měly antukové obranářky. Sice je tu antuka i za oškliva docela rychlá, ale takhle je to určitě lepší.