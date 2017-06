Halepová hladce prošla do čtvrtfinále, v Paříži se představí i Plíšková

Loni zde skončila právě v osmifinále, když nestačila na Australanku Stosurovou 7:6 a 6:3. Nyní si však nasazená trojka Simona Halepová postup mezi osm nejlepších pohlídala.

Rumunka na kurtu Philippa Chatriera dominovala od prvních míčků. Hned v úvodu první sady své soupeřce vzala podání a v poklidu kráčela za ziskem první sady. Španělka Suárezová dokázala zkorigovat až za stavu 0:5.

Halepová se i v druhé sadě mohla spolehnout na kvalitní první servis, výborně returnovala a nad třiadvacátou hráčkou světa dominovala i při delších výměnách. Čtvrtá hráčka světového žebříčku tak v Paříži stále neztratila jediný set. Finalistka z roku 2014 rovněž udržela šanci, že by se mohla stát po turnaji světovou jedničkou. Turnaj by ale musela Halepová vyhrát.



Podobně na tom je i Karolína Plíšková. Češce však stačí postoupit do finále. Obě tenistky by se mohly potkat v semifinále.

Soupeřka Halepové ve čtvrtfinále vzejde ze souboje Ukrajinky Jeleny Svitolinové a Petry Martičové z Chorvatska.

Po nedělním postupu čeká Plíškovou osmifinále

Tenistka Karolína Plíšková bude v podvečer usilovat o postup do čtvrtfinále French Open. Turnajovou dvojku dělí tři pařížské výhry od postu světové jedničky, v osmifinále bude její soupeřkou 97. hráčka světového žebříčku Veronica Cepedeová z Paraguaye.



ON-LINE Karolína Plíšková vs. Veronica Cepedeová

Plíšková je v osmifinále grandslamu teprve potřetí. V lednu došla do čtvrtfinále Australian Open a loni hrála finále US Open. „Jsem sebevědomá, i když vím, že pořád nehraju nejlépe a jsem na antuce, na které je jedno, jestli proti mně stojí šedesátá, nebo třístá hráčka světa. Bude těžké mě porazit. Doufám,“ řekla.

Nyní ji v posledním utkání dne na kurtu Suzanne Lenglenové čeká Cepedeová, která v prvním kole vyřadila Lucii Šafářovou a postupem do osmifinále dosáhla životního úspěchu. Plíšková ji v roce 2010 porazila v juniorce US Open 6:3 a 6:0.

„Zaregistrovala jsem, že hrála s Luckou. Nevím, co hraje za tenis. Pokud spíš běhá a vrací, takový antukový tenis, pak to bude spíš o mně, jestli si to uhraju, nebo udělám chyby. Čekám, že bude hodně běhat,“ uvedla Plíšková.