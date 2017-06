Thiem: Je to jako sen. Djokovič: Musím najít cestu, jak být silnější

Před pár týdny v Římě zkušený srbský tenista vypráskal v semifinále rakouského mladíka 6:1, 6:0. Teď jako by se všechno otočilo. Ve čtvrtfinále Roland Garros jasně vládl třiadvacetiletý Thiem.

„Těžko říct něco ke třetímu setu. Nic mi nevycházelo, jemu vycházelo všechno. Každopádně rozhodl první set. Na začátku druhé sady se soupeři povedl klíčový brejk, začal lépe podávat. Zasloužil si vyhrát. Určitě byl lepším hráčem,“ prohlásil Djokovič.

Schytal teprve devátého kanára v profesionální kariéře, teprve potřetí se mu něco podobného stalo na grandslamu. V roce 2005 nejprve na Australian Open prohrál s Maratem Safinem, přičemž získal pouhé tři hry. Ve stejném roce na US Open i přes ztrátu čtvrtého setu poměrem 0:6 přešel přes Gäela Monfilse.

Nyní končí poprvé od roku 2010 ve čtvrtfinále Roland Garros. V utkání napáchal 35 nevynucených chyb.

„Nepřiblížil jsem se ke svojí nejlepší hře a vím to. Snažím se - jako každý jiný - pracovat na své hře a na různých věcech. Někdy to funguje, někdy ne,“ řekl dvanáctinásobný grandslamový šampion.

Djokovič poprvé od července 2011 klesne v žebříčku z prvních dvou míst. Ani spolupráce s Andrem Agassim neprobrala Srba k lepším výkonům. V roce 2017 vyhrál pouze turnaj v Dauhá na začátku roku. Jinak nic.

Na místě, kde loni slavně završil kariérní grandslam, se mu vůbec nevydařil souboj se zástupcem nastupující generace.

„Pro mě je to nová situace, které čelím, zvláště v posledních sedmi osmi měsících, kdy jsem nevyhrál jediný turnaj, což se mi nestalo hodně let. Všichni nejlepší hráči si tím prošli. Takže myslím, že si tím musím projít taky, poučit se z té lekce a najít cestu, jak se z toho dostat silnější. Je to velká výzva, ale jsem připraven,“ nevzdává se Djokovič.

Zatímco Djokovič přemýšlí o vlastní herní krizi, Thiem jásá. „Je to skvělé, měl jsem to s ním 0:5. Porazit ho poprvé ve čtvrtfinále grandslamu. To je jako sen,“ zářil Rakušan po impozantním utkání, v němž vyřídil srbskou superstar. A teď se těší na střet s devítinásobným pařížským vítězem Rafaelem Nadalem.