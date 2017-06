Švýcarská tenistka měla noční můry, teď vyhlíží narozeninový duel

„Bude super oslavit narozky přímo tady na kurtu,“ řekla Ostapenková poté, co si ve čtvrtfinále poradila s bývalou světovou jedničkou Caroline Wozniackou z Dánska 4:6, 6:2 a 6:2. Stala se tak první „náctiletou“ hráčkou od Srbky Any Ivanovičové (2007), která na French Open postoupila do semifinále.

„Její výhoda je, že je výrazně mladší než já. Ale možná to bude moje výhoda, protože jsem zase zkušenější,“ žertovala Bacsinszká po výhře 6:4 a 6:4 nad domácí favoritkou Kristinou Mladenovicovou.

Čtvrtfinále navíc zvládla navzdory tomu, že se v noci příliš nevyspala.

„Byla jsem hrozně nervózní. Šla jsem do postele zhruba v jedenáct hodin, ale ve čtyři už jsem byla vzhůru. Asi za hodinu jsem sice usnula, ale pak jsem se hrůzou vzbudila ještě před budíkem,“ uvedla 31. hráčka světového žebříčku s tím, že měla noční můru.

„Zdálo se mi, že mám tři ručníky z Roland Garros, které jsem chtěla dát sourozencům. Ale zapomněla jsem je na hotelu. Bylo z toho hrozné drama, protože jsem bez nich nemohla odletět. Vzbudila jsem se celá zpocená a srdce mi bilo jako o závod,“ přidala Bacsinszká.

Obě tenistky se navíc při cestě za nečekaným úspěchem musely vyrovnat i s náročným počasím. Jejich čtvrtfinálové zápasy totiž byly kvůli dešti hned dvakrát přerušeny. Poprvé asi na tři hodiny, poté ještě zhruba na dvacet minut. „Bylo to těžké, protože se nám na kurtu vystřídala všechna roční období. Byl tady hurikán, písečná bouře a málem i sněžilo,“ uvedla Bacsinszká.