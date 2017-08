Federer a pětisetová řež s teenagerem: Někdy máte v tenisu víc životů

Čekalo se, že přidá svůj turnajový triumf číslo 79, což jej v košatých dějinách US Open zařadilo na dělené druhé místo spolu s jinou legendou Andrem Agassim; už jen Jimmy Connors je s 98 vítězstvími lepší.

Ale že na to švýcarská tenisová ikona bude dřít pět setů? Že jej domácí teenager Frances Tiafoe donutí k takovému dramatu?

„Bylo to nahorů-dolů,“ přiznal Federer po skóre 4:6, 6:2, 6:1, 1:6, 6:4. „Nemám za sebou takovou přípravu, jakou bych si představoval. Aspoň mě nebolela záda, ale stejně jsem věděl, že to na začátku turnaje bude nutně trochu drhnout, že se nebudu cítit nejlépe.“

Problémy s bedry jej donutily vzdát potenciální souboj o světovou jedničku, odhlásit se z turnaje v Cincinnati a nechat si hru o trůny s Rafaelem Nadalem až pro tepající město na východním pobřeží USA.



To show miluje - a Federer mu ji dopřál. Byť jinak, než se tipovalo. „Proto jsem zpátky v New Yorku, abych mohl zase zažívat podobné emoce,“ říkal po vyčerpávajícím souboji s Tiafoem. „Pokud se hraje na tři vítězné sety, někdy zkrátka v tenisu máte víc životů,“ uznal, že šokující výsledek nebyl nereálný.

Vlevo vítězný Roger Federer, vpravo po boji poražený americký mladík Frances Tiafoe.

V první sadě si „Maestro“ připsal na své poměry nevídaných 18 nevynucených chyb. Ve své úchvatné kariéře zatím získal právě tolik grandslamů, kolik je Tiafoemu let, ale ve sportu se někdy i tak obří rozdíly smazávají.

„Vyhrál jen o prsa,“ řekl Tiafoe, jemuž v žebříčku ATP náleží 70. místo.

Jejich boj byl bohatý na počet her a setů, časově však 157 minut nepředstavuje nic závratného. Federer v rychle plynoucí partii chyboval, jako by mu chyběla praxe, rozehranost. „Až ve druhé sadě jsem se uvolnil,“ řekl. Jenže ve čtvrté uhrál pouze jeden game.

Nakonec se zastavil na 41 vítězných úderech a 56 nevynucených chybách. Pozitivní bilanci pro něj rozhodně znamená 17 es.

„Doufám a věřím, že budu jen lepší,“ prohlásil Federer. Tomu potenciálně stojí v cestě ve 3. kole 31. nasazený Feliciano López a o kolo později pak nevyzpytatelný australský buřič Nick Kyrgios, s nímž má zatím v kariéře vyrovnanou bilanci 1:1 - a Kyrgios se v bitvách s favority umí předvést.

Zlepšení je tak třeba rychle. Ale kdo jiný než on by to měl zvládnout.