Cítím se jako junior, těší Federera. A vyhlíží další roky s tenisem

Ze své fenomenální sbírky 19 grandslamových titulů získal pět právě tady, v tepajícím městě u Atlantiku. Je mu 36 let, právem mu náleží titul hrající legendy. A stejně se Roger Federer najednou cítí v New Yorku nově.

„Loni jsem tu neviděl zatahovací střechu, to mi uteklo. Připadám si jako junior, co tady dlouho nebyl,“ usmál se v krátkém videu, které zveřejnil na sociálních sítích. Maestro je v dobré náladě - to aby se soupeři báli.

Loni mu US Open uteklo kvůli dlouhé zdravotní pauze, kterou tělu naordinoval po vleklých problémech s kolenem. Výsledek je všeobecně známý.

„Sezonu si naplánoval geniálně,“ sklání se americký tenisový komentátor Brad Gilbert. Federer vyhrál Australian Open, dva „tisícovkové“ turnaje v Indian Wells a v Miami, následně vynechal celou antukovou sezonu - a slavně dobyl Wimbledon. Hraje málo, ale o to lépe. Sbírá tituly jako junák.

A nejinak tomu má být také od pondělí v New Yorku. Svým způsobem by na betonech ve Flushing Meadows mohl svému comebacku přidat zlatou mašli, protože zde sice slavně triumfoval pětkrát za sebou v letech 2004 až 2008, jenže od té doby mu je titul z US Open zapovězen.

Co rok 2017? Federer kvůli potížím se zády odstoupil z turnaje v Cincinnati, kde mohl dokončit návrat do role světové jedničky. Ale než riskovat tam, to raději klid - a pečlivější příprava na grandslam. Tohle k němu aktuálně pasuje a především tento scénář Federerovi a jeho týmu funguje. Je ve formě a tenis jej očividně baví.

Natolik, že má jeho agent jasno. Věk je u švýcarského génia jen číslo.

„I pokud by vyhrál US Open, neočekávám, že by to měl být konec,“ uvedl Tony Godsick pro list New York Post. „Má před sebou ještě spoustu tenisu. Ještě pár let. Snad jeho záda zareagují dobře - pokud vydrží zdravý, má šanci. Ještě nikdy tu nehrál pod střechou a v hale je nejlepším tenistou historie,“ zmiňuje i Federerův agent novinku nad newyorským centrkurtem.

Kdo bude náležet mezi jeho největší soupeře? Jistě ne místní vítězové Novak Djokovič a Stan Wawrinka ani finalista US Open z roku 2014 Kei Nišikori; tihle všichni už kvůli zdravotním patáliím sezonu „odpískali“. Problémy souží také Marina Čiliče a Andyho Murrayho, jehož čekají první duely od Wimbledonu.

Takže tedy Rafael Nadal?

Bylo by poutavé, kdyby se tyhle dvě legendy opět utkaly o titul - takto začali rok 2017 v Melbourne a tenis od té doby zažívá velmi atraktivní sezonu.

Jsou tu však i „ale“. Současná španělská jednička vyhrála US Open dvakrát, rovněž relativně dávno (2010, 2013) a a dvou velkých akcí v Montrealu a v Cincinnati mu betonové generálky také zrovna nevyšly, Nadal vypadl v osmifinále s mladým Kanaďanem Shapovalovem a poté ve čtvrtfinále s australským buřičem Kyrgiosem.

A do toho si Federer do New Yorku přivezl úsměvy a nadšení tenisty v juniorském věku... Až se zdá, že stav jeho beder bude v příštích dnech a týdnech ještě důležitější než forma jeho ústředních rivalů.

Švýcar uspěl letos ve finále Wimbledonu: