Rogermanie u protinožců: Nerušit, tenisový génius pracuje!

dnes 14:57

Melbourne (Od našeho zpravodaje) - Co se to, propána, děje? V jindy poklidném zákoutí areálu se srotily davy. Určitě stovky diváků, podle některých odhadů až dva tisíce. Oči na stopkách. Prsty připravené na displejích telefonů. Po chodníčku ze šaten by měl každou chvíli přikráčet ON. Roger Federer!