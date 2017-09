Vyřazený Federer: Špatný turnaj, špatný zápas. A pomohl jsem tomu sám

Měl to být souboj, jaký by si vychutnali v každém koutu planety, ale show milující Amerika se těšila obzvláště. Rafael Nadal vs. Roger Federer, semifinále US Open, přímá bitva o světovou jedničku, jejich první vzájemné klání v celých dějinách newyorského grandslamu.

Na tento extrémně vyhlížený duel však nedojde.

Nadal zatím roli favorita splnil, Federer nikoli. Švýcarský fenomén je už ze hry, čtvrtfinále mu bylo konečnou. „Když potřeboval, vytáhl opravdu dobré pasáže,“ ocenil Federer svého argentinského protivníka. „A já jsem tomu možná párkrát také pomohl.“

Del Potro má za sebou výtečný zápas: „Můj nejlepší na turnaji!“ Ještě aby hovořil jinak, když zdolal chlapíka, který i v 36 letech a v rámci své tak výjimečné kariéry letos předváděl svůj možná nejlepší tenis vůbec.

Nikoli ale na betonech. A nikoli na US Open.

„Chybělo mi něco navíc,“ přiznal. To, že nedojde na střet s arcirivalem Nadalem, jej trápilo asi jako poslední věc na světě: „Na to, abych se koukal tak daleko, jsem se v průběhu turnaje příliš trápil.“

Federer po dlouhé zdravotní pauze začal rok 2017 triumfem na Australian Open, ovládl turnaje v Indian Wells a v Miami, na Wimbledonu neztratil ani set. Jenže od akce v Montrealu jej soužila bolavá záda - a dominance předchozích týdnů a měsíců byla náhle pryč.

Stal se znovu tenisovým smrtelníkem. A dobře to cítil, vždyť na US Open musel v úvodních dvou kolech do pětisetových bitev.

No a pak přišel Del Potro. Zasloužený vítěz.

„Cítil jsem, že pokud narazím na silného protivníka, můžu prohrát. Neříkám, že jsem byl negativně naladěný, ale necítil jsem se úplně v bezpečí,“ pronesl.

Příběh o „neporazitelném“ Rogerovi tedy končí. Nadal zůstává světovou jedničkou a Federer bude jistě dumat, proč jej ani nedostal šanci vyzvat. Pro někoho, kdo svůj obor rozebírá na pikodetaily, je totiž takový turnaj tvrdým políčkem.

„Jsem ze hry, protože jsem prostě nebyl dostatečně dobrý,“ říká natvrdo. „Ani tělesně, ani duševně, ani tenisově. Pokud máte rezervy ve všech třech oblastech, je vážně hodně těžké uspět.“

Tím spíš, stojí-li proti vám Del Potro v takovémto laufu.