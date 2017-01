Jsem zpátky! Federer zvládl comeback a říká: Každý zápas, dobrý zápas

Pauza to byla pořádná, vždyť se jeden z nejoblíbenějších tenistů planety naposledy v soutěžním duelu představil loni v rámci Wimbledonu. Duely Hopman Cupu byly především rozcvičkou, návratem k zápasové praxi.

Až teď je Roger Federer oficiálně zpátky.

„Mám za sebou těžký rok 2016, takže je moc fajn si zase zahrát normálně tenis,“ řekl po výhře nad Jürgenem Melzerem. „Každý zápas je teď pro mě dobrý, dokonce i kdybych prohrál. Vždyť jsem zpátky na kurtech.“



Federerův výpadek pořádně zamíchal také s turnajovým pavoukem.

Rogera Federera mají tenisoví fanoušci stále v oblibě - tito mu přáli na Hopman Cupu.

Po Melzerovi, který se do hlavní soutěže protáhl v poslední možnou chvíli, jej nyní čeká další kvalifikant Noah Rubin. „Vím o něm jen to, že je Američan,“ usmál se sedmnáctinásobný grandslamový šampion, nyní symbolicky až číslo 17 na žebříčku. Proto by už ve 3. kole mohl narazit na Tomáše Berdycha.

„Vůbec mě to nepřekvapilo. Já měl štěstí na los odmalička,“ řekla smířená česká jednička v Melbourne (celý rozhovor s Berdychem zde).



Že by Federer ztroskotal na 20letém Američanovi Rubinovi, s tím by počítali snad jen velmi odvážní sázkaři. Pak jej teoreticky čeká smršť velkých jmen: po Berdychovi případně světová pětka Nišikori a ve čtvrtfinále jednička Murray.



Na to je ale času dost. Švýcarský elegán žije okamžikem. Zvlášť když minulou sezonu z velké části promarodil, a tak se bavil jinak než obvykle.

„Byl jsem docela často doma ve Švýcarsku,“ popsal. „Bylo fajn, že už jsem nemusel na další operaci, mohl jsem v klidu rehabilitovat a trénovat. Nedělal jsem žádné blázniviny. Výstupy na ledovec? Ne s mým kolenem. Rybaření? Málo akční. Takže jsem lítal s dětmi okolo domu.“



Teď znovu lítá po kurtech, proti Melzerovi připomněl svůj um třeba bilancí 19 es a jediné dvojchyby. Ale že má rezervy, to bylo stále zřejmé. Jinak by to ostatně po dlouhé pauze asi čekal málokdo.

„První kolo je pokaždé dřina. Pro každého,“ řekl Federer. „Ale přežil jsem a můžu bojovat znovu.“ I s Berdychem? Už brzy bude jasněji.