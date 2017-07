Já proti Rafovi, jako kdysi? Federer po letech vyhlíží světový trůn

Ale pak Roger Federer zase bude mašírovat vpřed.

A příští cíl je jasný.

„Obecně se dá říci, že v této fázi kariéry hraju hlavně kvůli titulům, nikoli kvůli žebříčku. Tedy pokud nejsem tak blízko jako teď,“ pronesl.

Blízko trůnu, aby bylo jasno.

V triumfátorské minulosti si mohl u pozice jedničky dát rezervaci s iniciálami RF; jeho 302 týdnů v pozici nejlepšího tenisty je historickým rekordem. Naposledy však Federer shlížel na rivaly mezi červencem a listopadem 2012.

Nyní chystá ostrou zteč.

„Bylo by to pro mě něco zcela nečekaného,“ připomíná, že letošek startoval jako nasazená sedmnáctka Australian Open. Ale z nečekaného se stává reálné.

Andy Murray královské křeslo stále okupuje, jenže sám cítí, že se jeho nohy viklají. Pořadí žebříčku ATP vypadá aktuálně takto: 1. Murray 7 750, 2. Rafael Nadal 7 465, 3 .Federer 6 545, 4. Novak Djokovič 6 325. Pátý Stan Wawrinka sice disponuje 6 140 body, leč loni vyhrál US Open, a tak si po posledním grandslamu sezony nemůže polepšit; i pokud by obhájil, zůstane na svém. Djokovič za finálovou účast obhajuje 1 200 bodů. Nadal jen 180 a Federer, jenž naposledy kvůli zranění pauzíroval, startuje z nuly...

Situace dvou mužů z čela je známá. Murray kvůli bolavé kyčli odletěl do Švýcarska a čeká na výsledky vyšetření, Djokoviče souží loket. Oba ve Wimbledonu padli ve čtvrtfinále. Oba zvažují pauzu, byť není jasné, jak dlouhá (ne)může být.

A tak se cestuje časem.

„Jaký je rok? 2005?“ culil se Federer v rozhovoru pro Tennis Channel. Už tehdy si tři ze čtyř grandslamů rozdělili on s Nadalem, aktéři jedné z nejúchvatnějších sportovních rivalit vůbec. V letech 2006 a 2007 brali všechny čtyři, navíc vždy se stejnou distribucí: Nadal vládl v Paříži,

Federer na zbylých třech veleakcích. Nápověda pro rok 2017? „Buď to bude závod čtyř, nebo dvou,“ říká Federer, vědom si obtíží Djokoviče s Murraym.

„Tedy mezi mnou a Rafou. Přál bych si za vítěze sebe; být zase jedničkou by pro mě znamenalo vážně mnoho.“

Přetlačovanou ještě upřesní začátek betonového období, ale Federer má při dlouhém tažení na US Open dobré šance. Tak dobré, že dokonce dumá, zda je bodová distribuce správně nastavená.

Hledají se nástupci Choďte víc na síť, nabádá Federer mladé tenisty Kde jsou zástupci mladé generace ve chvílích, kdy jde o grandslamové tituly? Vzdor míře talentu, jakou disponují Alexander Zverev (20), Dominic Thiem (23) či rebel Nick Kyrgios (22), si velké trofeje stále dělí „staří pardálové“. A ten momentálně nejlepší z nich vybízí ke změně mysli. „Rád bych viděl víc hráčů častěji u sítě. Rád bych, aby to po nich chtěli trenéři,“ citují jej NY Times. „Tam se rodí velké věci, ale musíte u sítě strávit hodně času, abyste se tam cítili sebevědomě.“ Sám si dle listu stylem servis-volej zajistil 16 procent svých bodů při podání. Turnajový průměr činil sedm procent.

„Jedna věc mi přijde trochu špatná,“ nadechl se. „Pokud válíte čtyři kola a skončíte ve čtvrtfinále, jako teď Andy a Novak, berete 360 bodů. Já jich dostal za výhru 2 000. Přijde mi, že je rozptyl moc široký. Aby se jedna výhra na grandslamu rovnala osmi titulům z ‚dvěstěpadesátek‘, to se mi zdá až mnoho.“

Jeho mistrovskému plánu to svědčí. Být šampionem na Australian Open, ve Wimbledonu a na 1 000 bodech dotovaných veleakcích v Indian Wells a v Miami, to pak jeho bodové konto připomíná účetní zůstatky klientů švýcarských bank.

Však přiznává: „Hrát za mnohem méně bodů jinde, nebo útočit na grandslamech? I proto jsem si začal vybírat. Ale tak to je. Zase je dobře, že nejlepší hráč světa by měl vyhrávat na těch největších akcích.“

Přesně jako to činí on. Tak, jak mu velmi zdatně „sekunduje“ Nadal, který na Roland Garros slavil v červnu svůj desátý antukový triumf.

Podcenit Djokoviče s Murraym by bylo stejně bláhové jako jít na kurt jen v jedné botě; něco takového dvě legendy jen těžko udělají. Tím spíš by US Open mohlo z již tak velkolepého roku udělat ještě lepší.

Roger vs. Rafa, jako kdysi. A ne „jen“ o titul, jako v lednu v Melbourne – rovnou o světový trůn.